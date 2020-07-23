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Олимпик должен был возглавить Олег Дулуб

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Однако Гельзин передумал

Олимпик должен был возглавить Олег Дулуб
Новина українською

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин был готов и почти сделал предложение возглавить команду белорусскому тренеру Олегу Дулубу, информирует ТаТоТаке.

Он уже работал в Украине с "Карпатами" и "Черноморцем".

Гельзин, как рассказал ведущий футбольного шоу Михаил Спиваковский, изучил рынок, навел справки, получил комплиментарные справки о Дулубе и был готов его пригласить.

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Но в последний момент вспомнил о Климовского, который был универсальной "затычкой" в клубе. Он понял, что Дулуб придет со своим штабом. А что делать с Климовским? Молодежных команд у "Олимпика" нету, человека все время он доставал "из трюма", а тот очень неплохо дорабатывал концовки сезона.

И футболисты "Олимпика", по словам Спиваковского, привержены Климовскому, который очень приятный в общении и работает по "конспектам" Висенте Гомеса.

Что сделал Гельзин в итоге? Он собрал половину состава, с десяток самых опытных футболистов. И каждый высказался. В итоге принято решение дать Климовскому поработать официально главным тренером.

Как будет дальше - неизвестно, не уверен, что они смогут взять того же Дулуба потом, потому что на него есть серьезный спрос. Сейчас он делает интересные обзоры в Беларуси.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Олег Дулуб ТаТоТаке Игорь Климовский
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Источник:
ТаТоТаке

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