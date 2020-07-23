Вместе с Луческу в Динамо придет Спиридон - СМИ

...ну Маркевич же пошел и дошел с ними почти до кубка, если еще вспомнить бои с днепрянами у нас на гагаринском, ...ничего страшного... Удивляет другое, селекция теории и практики, - ...вот как они уживутся в Динамо, ...или уже так плохи дела, что Суркис пойдет на это... Будут победы, все перемелется, а вот если становление будет тяжелыми родами, тогда да, шапку оземь... Тут еще вопрос, отдаст ли Суркис бразды правления игроками полностью или частично. Эх времена, страны меняются, так что говорить о футболе, это как повезет, ...успокоится внутренняя политика - Динамо в шоколаде, с селекцией пройдет все спокойно, нет - быть оглушительному выхлопу, но Динамо явно нужна встряска после "показательного" сезона, если конечно Суркис пойдет на крайние меры. Писал, что 3-й дороги нет, только 2-е, ...вниз и вверх. Клуб же является чисто украинским национальным (подчеркиваю - национальным) проектом... Сейчас "гадать - себе не верить", пока "закинули" мысль для разговоров, реакцию посмотрят, ну а там и решение придет....