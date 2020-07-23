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Вместе с Луческу в Динамо придет Спиридон - СМИ
Как помощник
Тренером-ассистентом Мирчи Луческу в киевском "Динамо" будет 60-летний молдавский специалист Александр Спиридон, информирует spotr.ro.
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Вместе с "Иль Луче", как зовут Луческу в Румынии и Молдове, они работали и в донецком "Шахтере".
Напомним, по слухам, в ближайшее время Луческу должен быть объявлен наставником бело-синих.
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