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Вместе с Луческу в Динамо придет Спиридон - СМИ

Премьер-лига
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Вместе с Луческу в Динамо придет Спиридон - СМИ
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Тренером-ассистентом Мирчи Луческу в киевском "Динамо" будет 60-летний молдавский специалист Александр Спиридон, информирует spotr.ro.

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Вместе с "Иль Луче", как зовут Луческу в Румынии и Молдове, они работали и в донецком "Шахтере".

Напомним, по слухам, в ближайшее время Луческу должен быть объявлен наставником бело-синих.

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В статье: Мирча Луческу Александр Спиридон Динамо (Киев)
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Комментарии (19)
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:26
табор в сборе
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+1
0
leviol (Івано-Франківськ)
23.07.2020 в 14:52
ДУУУУЖЕ сподіваюсь, що це не підтвердиться. Якось не уявляю навіть Мірчу на чолі Динамо
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:27
та-даааам!)
Ответить
0
-1
Бутига (Чернигов)
23.07.2020 в 14:35
Неожиданное , но правильное решение.Узнаю брата Гришу!)) Чтобы разогнать киевское болото чужими руками, именно такой человек и нужен.Луческу не сможет работать с людьми (я не про футболистов)которые видят в нем врага, а значит инициирует их уход. Братья разведут руками - это не мы, а все он! И снова все друг с другом дружат. Воистину соломоново решение! Болелы не растраивайтесь, футбол это весело!
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+2
-2
Геродот (Винница)
23.07.2020 в 14:23
У нас часто самые "точные" сведения не подтверждались. Подождем официальной информации. А вообще, это как-то дурно пахнет: идти тренером к "заклятому" другу Шахтера. Или поиздержался, а деньги не пахнут. И как воспримут сами игроки Динамо то, что тренером к ним придет человек, не раз вместе с Шахтером макавший их носом в болото? А ведь среди динамовцев еще есть те, кто это хорошо помнит. И как шапку бросал, обвиняя Динамо в сговоре с ФФУ против Шахтера, и как арбитров обвинял в том же. Интересно бы услышать и реакцию на это РЛА.
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:08
Даже в страшном сне не представлял себе В.Лобановского тренером Спартака!
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+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 15:19
...ну Маркевич же пошел и дошел с ними почти до кубка, если еще вспомнить бои с днепрянами у нас на гагаринском, ...ничего страшного... Удивляет другое, селекция теории и практики, - ...вот как они уживутся в Динамо, ...или уже так плохи дела, что Суркис пойдет на это... Будут победы, все перемелется, а вот если становление будет тяжелыми родами, тогда да, шапку оземь... Тут еще вопрос, отдаст ли Суркис бразды правления игроками полностью или частично. Эх времена, страны меняются, так что говорить о футболе, это как повезет, ...успокоится внутренняя политика - Динамо в шоколаде, с селекцией пройдет все спокойно, нет - быть оглушительному выхлопу, но Динамо явно нужна встряска после "показательного" сезона, если конечно Суркис пойдет на крайние меры. Писал, что 3-й дороги нет, только 2-е, ...вниз и вверх. Клуб же является чисто украинским национальным (подчеркиваю - национальным) проектом... Сейчас "гадать - себе не верить", пока "закинули" мысль для разговоров, реакцию посмотрят, ну а там и решение придет....
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
23.07.2020 в 14:21
Браво федерація
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0
-1
ratio (Дн-жинск)
23.07.2020 в 14:16
А вообще если Суркис нанял грамотного пиарщика , то респект. После вбросов с Мирчей фаны с радостью примут любого тренера
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+1
0
владимир-К (Болград)
23.07.2020 в 13:59
это не просто глупость, это ошибка, брать румына, хуже сложно придумать , 74 года, это что будущее Динамо??????????????
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+5
-1
aleks68
23.07.2020 в 13:53
виктор бокасса не пора ли идти вешаться?
Ответить
+4
0
avatar
armik (Киев)
23.07.2020 в 13:44
Это агония срулей и этой команды Что бы не терять время, пора организовывать какое нибудь динамо-2020 и начинать с аматоров.
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+2
-3
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 13:44
пара-цвай грязных цыган) и это песдец суркису.
Ответить
+2
-2
дедушка (Сумы)
23.07.2020 в 13:38
Во табор будет!
Ответить
+4
-1
kantana (Днепр)
23.07.2020 в 13:38
Пипец! Это даже не смешно
Ответить
+2
-1
ratio (Дн-жинск)
23.07.2020 в 13:21
Так и представляю как Луческу на послематчевых рассказывает , что Ахметов все купил
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+8
-1
leviol (Івано-Франківськ)
23.07.2020 в 13:20
Ответить
0
-1
Футбольный спам (Киев)
23.07.2020 в 13:16
Ну тогда Семина в шахтёр)))
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+3
-1
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 13:46
Охметов поменяется с Суркоманом кротовней на Динамо ))
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0
-1


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