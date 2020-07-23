Коуч Мариуполя надеется на поддержку в Александрии

Александр Бабич, главный тренер "Мариуполя", рассказал телеканалу Футбол о предстоящем противостоянии в Александрии с тамошней командой в плей-офф за последнее место от Украины в Лиге Европы.

Накануне стало известно, что на матч допустят болельщиков - 25% от вместимости стадиона.

Однозначно, это плюс. Мы будем играть на выезде, понятно, что это будут болельщики "Александрии". Но люди придут на стадион! А мы играем как раз для болельщиков. Думаю, в этом матче болельщики будут аплодировать как своей команде, так и нам, потому что все соскучились по футболу.

Матч "Александрия" - "Марууполь" состоится в субботу, 25 июля. Начало в 19:30.