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Коуч Мариуполя надеется на поддержку в Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы аплодировали и своим, и чужим

Коуч Мариуполя надеется на поддержку в Александрии
Новина українською

Александр Бабич, главный тренер "Мариуполя", рассказал телеканалу Футбол о предстоящем противостоянии в Александрии с тамошней командой в плей-офф за последнее место от Украины в Лиге Европы.

Накануне стало известно, что на матч допустят болельщиков - 25% от вместимости стадиона.

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Однозначно, это плюс. Мы будем играть на выезде, понятно, что это будут болельщики "Александрии". Но люди придут на стадион! А мы играем как раз для болельщиков.

Думаю, в этом матче болельщики будут аплодировать как своей команде, так и нам, потому что все соскучились по футболу.

Матч "Александрия" - "Марууполь" состоится в субботу, 25 июля. Начало в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич ФК Александрия
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
23.07.2020 в 14:03
А я думав, що він сподіваєтєся на підтримку арбітрів)))
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Їжак Сергій (Маріуполь)
23.07.2020 в 13:55
Может и будут аплодировать, но только если хорошо играть будете, а не как с "Олимпиком"...
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