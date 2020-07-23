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Официально. Динамо назначило нового главного тренера

Премьер-лига
(13 голосов)

Игорь Суркис удивляет своим решением

Официально. Динамо назначило нового главного тренера
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" официально сообщает, что новым главным тренером команды стал 74-летний румынский специалист Мирча Луческу, который 12 лет тренировал самого принципиального соперника бело-синих - "Шахтер".

Контракт подписан на два года с возможностью продления ещё на год.

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Луческу покинул донецкий клуб в 2016 году после того, как два года подряд проигрывал чемпионский титул "Динамо" Сергея Реброва. Мистер возглавил российский "Зенит", с которым занял третье место в РПЛ. Сотрудничество с клубом Газпрома длилась всего один сезон. В 2017-м возглавил сборную Турции, но успехов не достиг и был уволен в 2019-м. С тех пор оставался без работы.

В своем послужном списке Луческу также имеет работу с "Брешией" и "Интером", бухарестским "Динамо" и "Рапидом", стамбульским "Бешикташем" и "Галатасараем". Он по два раза выигрывал чемпионаты Румынии и Турции, восемь раз приводил "Шахтер" к чемпионству в Украине, шесть раз выигрывал украинский Кубок, а в 2009-м году под его руководством горняки завоевали свой единственный евротрофей - Кубок УЕФА. С "Галатасараем" Луческу выигрывал Суперкубок Европы 2000 года.

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Работая в Украине, прославился агрессивным стилем общения со СМИ. Неоднократно обвинял "Динамо" в подковерных играх, которыми объяснял неудачи его команды. В своей работе сделал ставку на бразильскую атаку и украинский защиту, из-за чего воспитанники клубной академии атакующего амплуа фактически не имели шансов пробиться в основу.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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(13 голосов)
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Комментарии (83)
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Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:43
Радуюсь за тех из прыхильныкив ВКДК, кто сейчас ни сном ни духом, а зайдет почитает новости папизже. Как они офигеют от услышанного, они ж подготовиться с утра не успели :).
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
23.07.2020 в 15:41
Новость ....ппц, читаю комменты и я пад цталом))))). Шахта вечный чемпион. Интересно Ахметов уже узнавал у Мирчи не поменялся № карточки)))))
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0
-1
avatar
фанат71 (калуш)
23.07.2020 в 15:40
Оце так!! З однієї сторони добре,але з другої турбує,що йому уже за 70 ,в Шахтарі теж у нього не зразу виходило,а про Зеніт взагалі мовчу,по живемо по бачимо.Гірше не буде це 100 відсотків,будуть зміни,думаю 1 ділом наведе порядок!
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0
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
23.07.2020 в 15:40
Вдачі Будулаю!
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
23.07.2020 в 15:39
Чемпионат и кубок Украины в моем лице потеряли одного зрителя.
Ответить
0
0
Адриан банан (Айфон)
23.07.2020 в 15:39
цыгане медведи! все смешалось
Ответить
0
0
Адриан банан (Айфон)
23.07.2020 в 15:39
цыгане медведи! все смешалось
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
23.07.2020 в 15:38
А все почалось з Віті Леона. Він винуватий у всьому. Він перший з динамівським серцем пішов працювати до кротів. Переманили. Вот тепер сруть одні одному
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0
0
Cerega15 (Kherson)
23.07.2020 в 15:38
Имела жаба гадюку.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
23.07.2020 в 15:38
Это какой-то... позор!
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+1
0
Адриан банан (Айфон)
23.07.2020 в 15:38
цыгане медведи
Ответить
0
0
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:37
Что теперь запоет вся эта банда из МиГов, Бокасс, Булгаковых и прочих? Как они это переживут? Помнится, тут были клоуны с никами типа Трамваев разных, это ж по ним такой удар кореша кума Путина нанесли!
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0
-1
Адриан банан (Айфон)
23.07.2020 в 15:37
цыгане медведи, кони люди все смешалось. то ли в укр футбол никто иди не хочет, то ли никого не берут нового, бо это закрытая туса.
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0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
23.07.2020 в 15:37
Как тот, кто много лет гнал на ДК, кто был недоволен тем что Лобановский выше его во всех рейтингах и т.д., может теперь тренировать ДК???
Ответить
0
-1
Футбольный спам (Киев)
23.07.2020 в 15:37
Ну в добрый путь мистер!
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
23.07.2020 в 15:35
Якесь двояке дурнувате відчуття. До офігєнія дурнувате.
Ответить
0
-1
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:34
Хорошая новость. Хотя бы ради того, чтобы почитать такие комменты верещащего рагулячьего совья: "75-летнего цЬІганского крота?! Єто блд плевок в лицо всем болельщикам киевлян!!! ВЬІ можете себе представить В,В,Лобановского тренером Спартака? Єто песдец всему! Позорная ганьба криминальному олигархату суркисо-охметову!"
Ответить
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
23.07.2020 в 15:38
Трудно представить совместимость подходов к футболу Суркисов и Луческу.
Ответить
0
0
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:41
А какой подход к футболу у Суркисов? Они должны давать бабки и не мешать работать, вот и весь подход. А специалисты сами во всем разберутся. Так что рагули радоваться должны по идее, что у Суркисов что-то в голове заработало. Но совы не способны мыслить логически - чисто как бабы, на сплошных эмоциях. Поэтому пригорать у них будет страшно. Иллюминация будет надолго :).
0
0
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:39
У четверых совино-бабуиновых уже бомбануло, быстренько, и пяти минут не прошло :).
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
23.07.2020 в 15:34
Мир сошел с ума. Желаю успехов Луческу и Динамо, хочется сильное Динамо в противники Шахтёру и сильный клуб на евроарене.
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+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
23.07.2020 в 15:33
Ще цікаво: де тепер Суркіси візьмуть бабло на бразіл? Приват грабануть... чи шо...
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
23.07.2020 в 15:39
Второй раз?
Ответить
0
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
23.07.2020 в 15:32
Теперь в стране два Шахтёра!!! За кого болеть та???
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
23.07.2020 в 15:39
За Коваливку.
Ответить
0
0
progres (Луцьк)
23.07.2020 в 15:31
Хіба сьогодні 1-е квітня?....
Ответить
+1
0
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 15:31
Любителям лужных, хацкевичей, михайличенкоф и других демяненкив - идите поплачьте) В динамо первый нормальный тренер после Лобановского) Теперь есть шанс в группу ЛЧ попасть, но еще нужно всяких сидорчуков, вербичей, солей и датчан отправить в фк волинь, где их уровень, и взять 2-3 нормальных бразильцев, как например Жулиано.
Ответить
+2
-5
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:34
ти багато гімна нажерся.
Ответить
0
-2
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:35
Думаю, что как раз Вербич будет у Мирчи играть и прогрессировать.
Ответить
0
0
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 15:37
Он дерево деревянное, кто это не понимает - ничего в футболе не шарит! Он 90% моментов порит, и тянет игру на себя.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:38
недалекого чувака в тебе выдает не только чушь которую ты пишешь, но и незнание того, что Вербич - один из сильнейших игроков ДК)
Ответить
0
0
Trztrqtr (Украина)
23.07.2020 в 15:29
Через неделю сообщат что корпоративные права у Суркиса на ДК покупает Палкин гендиректором будет Срна. Шах и мат.
Ответить
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:29
капитаном сделают Рахицкого, которого ради такого дела выкупят у зенита))
Ответить
0
-4
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:28
Под Беседина видать подобрали, он всегда любил буратинок в нападении))))
Ответить
0
-2
Старый Олигарх (Tel Aviv )
23.07.2020 в 15:28
Поздравляю ФК Шахтёр с великолепным трансфером!!!!!!
Ответить
+4
-2
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
23.07.2020 в 15:27
Луческу ненавидит украинских футболистов. Суркис постоянно говорит о перспективной динамовской молодежи. Уверен назначая цыгана он наступил себе на горло. Так млять почему же не переступить через свою гордыню и все же назначить Маркевича!!!??? который еще не в старческом маразме и сможет именно научить играть перспективную молодежь!!!!!
Ответить
+5
-2
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 15:32
А кого из украинской молодежи научил играть Маркевич за долгое время работы в Харькове? Вот как раз Мирча любит с молодежью возиться, а Маркевич всегда делал ставку на опытных игроков, уже готовых.
Ответить
+1
-3
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 15:33
Едмар,Марко Девіч,Тайсон
+3
0
ГенриВол (Волочиськ)
23.07.2020 в 15:27
Най тепер Циганика Денісов забирає до себе. Вот тоді я ве побачу в цьому світі
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.07.2020 в 15:29
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:27
Через пол года уволят
Ответить
+1
-3
avatar
donkrot (Донецк)
23.07.2020 в 15:26
Ахаах. Новая форма динамки на сезон 20/21 оранжево-черная
Ответить
+3
-1
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:32
..с голубой полосой на промежности(
Ответить
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.07.2020 в 15:26
Эффект превзойдет ожидания. Это как 2 селедки запить литром молока. А все это "полирнуть" шампанским. Запомним этот день.
Ответить
+3
0
octavi4 (Warszawa)
23.07.2020 в 15:26
Прощай молодежь Динамо, привет бразильцы :))))))
Ответить
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:28
румыны))
Ответить
+1
-1
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:30
А что с совами делать?
Ответить
+1
-1
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 15:35
Посмотри на сборную Украины, где в основном игроки шахты делают погоду.
Ответить
0
-1
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 15:25
Динамо нужен такой профессионал, а то с такой динамикой, в следующим сезоне можно и не отскочить и занять 4-5 место в ЧУ)
Ответить
+1
-3
Камонплей
23.07.2020 в 15:24
коли президент(и) клубу - наркомани без почуття власної гідності смішно сумно і гидко одночасно
Ответить
+2
-2
Tom Valentine (Bolintci)
23.07.2020 в 15:24
Мирча уже просто на расслабоне - вкдк? Та и фиг с ним, на старости поржать...
Ответить
+2
-1
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:23
75-летнего цЬІганского крота?! Єто блд плевок в лицо всем болельщикам киевлян!!! ВЬІ можете себе представить В,В,Лобановского тренером Спартака? Єто песдец всему! Позорная ганьба криминальному олигархату суркисо-охметову!
Ответить
+4
-2
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 15:32
Базилевич московські клуби тренував
Ответить
0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
23.07.2020 в 15:22
Цікаво що з того вийде? Через два роки дідові буде 76. Пролонгація можлива на 1 рік. Буде 77. Явно не на перспективу. НУ ТІЛЬКИ ДЛЯ ТОГО щоб повиганяв лишніх і набрав більш менш нормальних. Створити нове Динамо. Цікаво буде дивитись на слідуючий чемпіонат.
Ответить
+2
0
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 15:21
Ну наконец то в динамо будет тренер, а не шарлатаны и псевдотренеры)) Это плюс для сборной, так как сейчас основной костяк из шахты, которую выстроил луческу. Если он и в динамо закладет такой же фундамент - будет круто для всех! Так как в динамо неплохие украинские игроки есть: русин, леднев, миколенко, шапаренко, циганков, тимчик, к ним еще 2-3 нормальных бразил и можно в группе ЛЧ играть))
Ответить
+1
-4
avatar
beatles (Крижопіль)
23.07.2020 в 15:20
теперь я видел в жизни все))) спасибо!
Ответить
+10
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:19
полная дичь. Суркис бы еще Романцева достал с антресоли. 74-летний дедушка, который нигде, кроме Шахты, ничего не достиг. Об этической стороне такого назначения вообще молчу
Ответить
+7
0
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:21
В Шахте все последние достигают, так как сказал Каштру, не в тренери все дело, это проект! А здесь просто издеваются с Динамо!
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
23.07.2020 в 15:36
Вообще до Шахтера Луческу был на хорошем счету в Европе
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:43
больше 20 лет назад в Турции. результатов его работы в последние годы, после Шахты, нет
0
0
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:19
)))))))))))))))))))))))) Одесситы посоветовали, чтоб поднять юмор свой до вершины
Ответить
+2
-2
ratio (Дн-жинск)
23.07.2020 в 15:16
Бл....
Ответить
+2
-1
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:16
Зачем Вы так, даже самые преданые фанаты Динамо наверное в шоке!!
Ответить
+3
-1
avatar
Ди (Киев)
23.07.2020 в 15:15
.................. .. ..........как в душу нагадили (((
Ответить
+6
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
23.07.2020 в 15:15
Охренеть! Не уверен будет ли толк, но знаю одно - болельщикам и президенту нужно запастись терпением и доверием к цыгану, в ШД у него далеко не всё получалось сразу. Помню по Донецку даже баннеры висели "Луческу уходи".P.S. Шок
Ответить
+7
-1
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:15
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
23.07.2020 в 15:15
Я вот думаю: і треба таке дідові????
Ответить
+4
-1
Камонплей
23.07.2020 в 15:28
чому ні? по ходу сезону звільнять і кинуть ще й компенсацію. ізі мані
Ответить
0
-1
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:15
))))))))))))))))))))
Ответить
+2
-1
kudеsnik (Киев)
23.07.2020 в 15:14
Вопрос в том, хватит ли у него времени, а у Суркиса денег что-бы построить команду?Очень противоречивое назначение ...
Ответить
+5
0
владимир-К (Болград)
23.07.2020 в 15:14
ум имеет границы, а глупость - бесконечна
Ответить
+6
-1
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 15:13
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
0
-2
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:26
вивчи українською, як піти на йух.
Ответить
0
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
23.07.2020 в 15:13
Знаете, я даже не знаю как реагировать, с одной стороны это предательство Шахтёра, а с другой - очень хороший вариант для Динамо, правда на пару сезонов. Желаю Мирче успехов с новым коллективом!
Ответить
+4
-2
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 15:19
ніяка не зрада Шахтаря,Луческу там давно вже не працює
Ответить
+2
0
C_Ballack (Днепр)
23.07.2020 в 15:11
Самое смешное теперь посмотреть на тех, кто ещё утром кричал что этого не может быть, вы всё врете!!!-)))
Ответить
+4
-1
Десна 87 (Чернигов)
23.07.2020 в 15:11
Не можу повірити. Якщо це правда, то для Динамо цей варіант краще, ніж будь хто з тренерів з динамівським серцем.
Ответить
+2
-2
Serhiy (Киев)
23.07.2020 в 15:11
Или из "Динамо" хотят сделать фарм-клуб "Шахтера"?
Ответить
+3
-1
белорус (Киев)
23.07.2020 в 15:10
Суркис удивляет решением. По моему это слишком мягко сказано. Плюс у него один - знает всю подноготную нашего чемпионата, минусов - сколько угодно, не хочется даже тратить время, чтобы их перечислять
Ответить
+1
-1
Serhiy (Киев)
23.07.2020 в 15:10
Таким извращенным способом решили помирить Киев и Донецк?
Ответить
+3
-1
Бутига (Чернигов)
23.07.2020 в 15:05
Неожиданное , но правильное решение.Узнаю брата Гришу!)) Чтобы разогнать киевское болото чужими руками, именно такой человек и нужен.Луческу не сможет работать с людьми (я не про футболистов)которые видят в нем врага, а значит инициирует их уход. Братья разведут руками - это не мы, а все он! И снова все друг с другом дружат. Воистину соломоново решение! Болелы не растраивайтесь, футбол это весело!
Ответить
+3
-5
Lion Killer (Львів)
23.07.2020 в 15:13
це явно не ІГорьок таке придумав. ПОгоджуюся :)
Ответить
+2
0
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:29
Ця жи2 ненавидить все українське, окрім грошей.
Ответить
0
0


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