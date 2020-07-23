Готовят реванш. У Днепр-1 ежедневные занятия по теории перед матчем с Колосом

Накануне 1/2 плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы против ковалевского "Колоса" вице-капитан СК "Днепр-1" Сергей Логинов рассказал о подготовке к игре, которая состоится в субботу, 25 июля (начало - в 17:00).

- Сергей, впереди, пожалуй, самая сложная, интересная и важная игра в этом сезоне. Которые перед ней ощущения?

- С нетерпением ждем этого матча, ведь хочется побороться за путевку в Лигу Европы. Настраиваемся максимально, практически каждый день у нас теоретические занятия, на которых мы тщательно изучаем соперника, поэтому, очень серьезно готовимся к этому матчу.

- После заключительного тура чемпионата многие специалисты говорили о том, что "Днепр-1" является скрытым фаворитом квартета претендентов на эту путевку. Что скажешь по этому поводу?

- Это работа специалистов - анализировать шансы команд, но мы на это не смотрим. Мы знаем собственную силу и знаем силу "Колоса", насколько этот соперник серьезный. Наша команда отталкивается от собственной игры, а на разговоры журналистов и экспертов мы не обращаем внимания.

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- Есть еще в душе горечь от досадного поражения от "Колоса" прошлой осенью?

- Считаю, что это также играет свою роль на 100%, потому что такие должки надо отдавать. И отдавать как можно быстрее.

- Вчера принято решение, что матчи плей-офф состоятся в присутствии зрителей. Обрадовались такой новости?

- Да, мы в команде все это восприняли с радостью. Это будет большой плюс не только для нашего матча, но и для всего отечественного футбола. Болельщики - это важнейшая часть нашей игры, поэтому, конечно, мы этой новости обрадовались.