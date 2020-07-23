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Луческу спросит у Рината Ахметова разрешения возглавить киевское Динамо - румынские СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Известны детали возможного контракта

Луческу спросит у Рината Ахметова разрешения возглавить киевское Динамо - румынские СМИ
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Румынская пресса сообщает детали переговоров вокруг вероятного назначения Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо".

Известно, что оба брата Суркиса настойчиво звонили 74-летнему румынскому наставнику и предлагали контракт. Сам Луческу выразил заинтересованность, но четкого ответа не дал.

Соглашение должно быть рассчитано на 2 сезона. Зарплата "Иль Луче" за это время должна составлять 3 миллиона евро.

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В то же время Ziare.com сообщает, что в случае положительного решения Луческу собирается позвонить президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, чтобы спросить разрешения на то, чтобы возглавить "Динамо".

Ведь, как отмечает источник, тренер очень заботится о дружеских отношениях с президентом "горняков".

Напомним, что Мирча Луческу в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Ринат Ахметов Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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leviol (Івано-Франківськ)
23.07.2020 в 15:37
Саме такого тренера треба Динамо )) Що перед кожним матчем узгоджував склад Динамо з Ренатом
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 15:23
...редакция! Ну это уже слишком!
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0
0
Генерал - ефрейтор
23.07.2020 в 15:19
В чому справа?!!! Де мій комментар?!!!
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0
0
Генерал - ефрейтор
23.07.2020 в 15:17
Піхва Литин (Киев), жовчю не захлинись, біснуватий!!! Якщо гадюка тебе вкусить, - здохне від твоєї отрути, помісь єхидни і скунса! Гамівну сорочку на тебе, найміцнішу!!! Тобі повилазило, що твоє дінамо програє сільскій команді?!!! Воно осоромиться і в Європі! Що, ПОЦріоти, не бачили, як ваш "клюб" сповзає в першу лігу?!!!
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:02
Суркісня вочевидь скліщилась з байстрюком куЧми рІнатом. Ганьба покидькам!!!
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+1
-4
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beatles (Крижопіль)
23.07.2020 в 15:33
кровь из глаз от такого суржика(((
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0
0
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 14:57
Крутяк))) А потом будет спрашивать или можно голик престижа забить)))))) Ближайшие два года даже Суркисы не рассчитывают на чемпионство! Во дают!
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+4
-1


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