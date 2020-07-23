Луческу спросит у Рината Ахметова разрешения возглавить киевское Динамо - румынские СМИ

Румынская пресса сообщает детали переговоров вокруг вероятного назначения Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо".

Известно, что оба брата Суркиса настойчиво звонили 74-летнему румынскому наставнику и предлагали контракт. Сам Луческу выразил заинтересованность, но четкого ответа не дал.

Соглашение должно быть рассчитано на 2 сезона. Зарплата "Иль Луче" за это время должна составлять 3 миллиона евро.

В то же время Ziare.com сообщает, что в случае положительного решения Луческу собирается позвонить президенту "Шахтера" Ринату Ахметову, чтобы спросить разрешения на то, чтобы возглавить "Динамо".

Ведь, как отмечает источник, тренер очень заботится о дружеских отношениях с президентом "горняков".

Напомним, что Мирча Луческу в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер".