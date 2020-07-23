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Новый тренер Динамо, переезд Шахтера в Киев и лучшие игроки УПЛ. ТаТоТаке №163

Премьер-лига
(1 голосов)

Готов Суркис тратить больше?

Новый тренер Динамо, переезд Шахтера в Киев и лучшие игроки УПЛ. ТаТоТаке №163
Новина українською

Обсуждают кандидатов на замену Михайличенко и отвечают на вопросы зрителей, даже на очень странные.

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В статье: Игорь Суркис Алексей Михайличенко Григорий Суркис Динамо (Киев) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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