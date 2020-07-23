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Новый тренер Динамо, переезд Шахтера в Киев и лучшие игроки УПЛ. ТаТоТаке №163
Готов Суркис тратить больше?
Обсуждают кандидатов на замену Михайличенко и отвечают на вопросы зрителей, даже на очень странные.
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Источник:ТаТоТаке
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