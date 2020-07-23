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Суркис: Надеюсь, что с приходом Луческу возродятся победные традиции Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Суркис-младший как всегда с оптимизмом смотрит в будущее

Суркис: Надеюсь, что с приходом Луческу возродятся победные традиции Динамо
Новина українською

Президент киевского "Динамо" прокомментировал назначение нового главного тренера.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - цитирует Игоря Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, что сегодня соглашение с клубом подписал экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (11)
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:38
Продажная жи-овская тварь!
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+1
0
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nin-mir (Запорожье)
23.07.2020 в 15:36
Мирча Луческу - человек с "динамовским" сердцем
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0
-1
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
23.07.2020 в 15:33
Гарний тренер... Молодий, перспективний.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.07.2020 в 15:28
Эффект превзойдет ожидания. Посмеёмся знатно.
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:32
"хоть посмеемся" - в прошлом году было, а сейчас както не смешно совсем
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+1
0
kanavasha (Киев)
23.07.2020 в 15:27
Лучше бы Палыча пригласил.... он из гов-на умеет пулю слепить.. а этому надо материал которого нету... в Динамо .... хаа и Палыч моложе на год
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0
-1
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 15:39
ШпалЬІч моложе на 2.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 15:25
Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире___________________что ты несешь, что ты блд несешь
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+3
-1
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beatles (Крижопіль)
23.07.2020 в 15:31
а все таки это звучит эпично! Убито сразу несколько зайцев! -Луческу получает отличнейшую зарплату (которую ему уже никто не платил бы), -Динамо получает "одного из лучших тренеров в мире" (конец цитаты) -Множество игроков смогут продолжить свои карьеры в других чемпионатах -Луческу наконец-то сядет на одну скамеечку с Лобановским (это интересно) -У Динамо появится шанс стать лучше...но это шанс,а не гарантия! В общем, интересная многоходовочка! Ай-да 2020, ты еще продолжаешь удивлять)
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+3
0
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
23.07.2020 в 15:34
Єдиний плюс. Молодь зможе спробувати себе в інших чемпіонатах. Сподіваюсь
+1
-1
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beatles (Крижопіль)
23.07.2020 в 15:22
Сале, Сале! В Динаме намечается Сале! налетай, выбирай, каво хочишь забирай! (читать на турецкий манер)
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+3
-1


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