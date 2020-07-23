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Суркис: Надеюсь, что с приходом Луческу возродятся победные традиции Динамо
Суркис-младший как всегда с оптимизмом смотрит в будущее
Президент киевского "Динамо" прокомментировал назначение нового главного тренера.
"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - цитирует Игоря Суркиса официальный сайт киевлян.
Напомним, что сегодня соглашение с клубом подписал экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу.