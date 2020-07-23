Суркис: Надеюсь, что с приходом Луческу возродятся победные традиции Динамо

а все таки это звучит эпично! Убито сразу несколько зайцев! -Луческу получает отличнейшую зарплату (которую ему уже никто не платил бы), -Динамо получает "одного из лучших тренеров в мире" (конец цитаты) -Множество игроков смогут продолжить свои карьеры в других чемпионатах -Луческу наконец-то сядет на одну скамеечку с Лобановским (это интересно) -У Динамо появится шанс стать лучше...но это шанс,а не гарантия! В общем, интересная многоходовочка! Ай-да 2020, ты еще продолжаешь удивлять)