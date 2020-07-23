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Ультрас Динамо категорически отреагировали на назначение Луческу и обратились к работникам клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Пообещали акции протеста

Ультрас Динамо категорически отреагировали на назначение Луческу и обратились к работникам клуба
Новина українською

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) на своих страницах в соцсетях выступили со специальным заявлением, причиной которой стало назначение на пост главного тренера румынского специалиста Мирчи Луческу.

Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства.

Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

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На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" Киев, у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций - написать заявление на увольнение.

Всех болельщиков, кому больно за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Григорий Суркис ультрас Динамо (Киев) White Boys Club (WBC)
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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Некр!т (Дзвонимісто)
23.07.2020 в 15:36
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+1
0
avatar
beatles (Крижопіль)
23.07.2020 в 15:35
Итак, смертельный номер: полковник стреляет себе в ногу!
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0
-3
владимир-К (Болград)
23.07.2020 в 15:39
в голову
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0
-2


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