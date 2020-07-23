Ультрас Динамо категорически отреагировали на назначение Луческу и обратились к работникам клуба

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) на своих страницах в соцсетях выступили со специальным заявлением, причиной которой стало назначение на пост главного тренера румынского специалиста Мирчи Луческу.

Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства.

Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой.