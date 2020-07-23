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Ультрас Динамо категорически отреагировали на назначение Луческу и обратились к работникам клуба
Пообещали акции протеста
Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) на своих страницах в соцсетях выступили со специальным заявлением, причиной которой стало назначение на пост главного тренера румынского специалиста Мирчи Луческу.
Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства.
Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой.
На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" Киев, у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций - написать заявление на увольнение.
Всех болельщиков, кому больно за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать.