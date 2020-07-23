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Луческу - в Динамо! LIVE в 20:00

Премьер-лига
(1 голосов)

Обсуждаем шоковое решение руководства киевского клуба

Луческу - в Динамо! LIVE в 20:00
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Наш новый стрим! Сегодня мы будем обсуждать самую сенсационную новость лета украинского футбола - назначение Мирчи Луческу в "Динамо"! Ведущий шоу "Футбол Talk" Александр Рыженко вместе с известными специалистами Александром Севидовым и Сергеем Швецом поделятся своим мнением относительно такого шага от руководства киевского клуба.

Оставляйте свои вопросы в чате и не забывайте писать свое мнение, что бы вы еще хотели увидеть в наших стрімах!

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) канал UA-Футбол
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Комментарии (12)
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tolina-ystas (Краматорск)
23.07.2020 в 18:02
Тест
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
23.07.2020 в 18:02
Суркиса ещё как то понять можно а вот Луческу это зачем.
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0
0
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 17:07
Лучше бы Блохин... дли интриги))). А то с Луческу реально второе место закрепиться за ДК...
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+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 17:17
Ну и кому оно надо.. Жаль что в Чернигове есть такие дддддддд.....
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+1
0
myakovs (одесса)
23.07.2020 в 17:02
может задаром тогда другое дело и то
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0
-1
Bravissimo (Erevan)
23.07.2020 в 16:57
Суркис Браво, сколько мнений столько и людей. Удачи Луческу
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0
-1
Saturn (Киев)
23.07.2020 в 16:43
До невозможности тупой младший Суркис
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+2
-2
Saturn (Киев)
23.07.2020 в 16:42
До невозможности тупой младший Суркис
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+1
-1
_Вячеслав_ (Киев)
23.07.2020 в 16:27
Кум подарил мне щеночка. Сейчас он вырос все ок, лает на чужих. Но когда приезжает кум - лижет ему руки...
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+1
0
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 16:26
Колос Коваливка .. Теперь На Вас надежда. А за динамо опезе. Жаль сколько лет отдано хотя не жалею...
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+1
-1
Vova Andrienko
23.07.2020 в 17:03
И что дальше? Мы за тренера болеем или за команду и футболистов? Если Динамо будет показывать атакующий комбинационный футбол, то его на руках носить будут и забудут все невзгоды...
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0
-1
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 17:14
А вот я небуду.. Это твое дело..
+1
0


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