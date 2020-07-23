Луческу - в Динамо! LIVE в 20:00

Наш новый стрим! Сегодня мы будем обсуждать самую сенсационную новость лета украинского футбола - назначение Мирчи Луческу в "Динамо"! Ведущий шоу "Футбол Talk" Александр Рыженко вместе с известными специалистами Александром Севидовым и Сергеем Швецом поделятся своим мнением относительно такого шага от руководства киевского клуба.

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