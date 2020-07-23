Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу - в Динамо! LIVE в 20:00
Обсуждаем шоковое решение руководства киевского клуба
Наш новый стрим! Сегодня мы будем обсуждать самую сенсационную новость лета украинского футбола - назначение Мирчи Луческу в "Динамо"! Ведущий шоу "Футбол Talk" Александр Рыженко вместе с известными специалистами Александром Севидовым и Сергеем Швецом поделятся своим мнением относительно такого шага от руководства киевского клуба.
Оставляйте свои вопросы в чате и не забывайте писать свое мнение, что бы вы еще хотели увидеть в наших стрімах!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
23.07.2020 в 18:02
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
23.07.2020 в 18:02
Ответить
0
0
simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 17:07
Ответить
+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 17:17
Ответить
+1
0
myakovs (одесса)
23.07.2020 в 17:02
Ответить
0
-1
Bravissimo (Erevan)
23.07.2020 в 16:57
Ответить
0
-1
Saturn (Киев)
23.07.2020 в 16:43
Ответить
+2
-2
Saturn (Киев)
23.07.2020 в 16:42
Ответить
+1
-1
_Вячеслав_ (Киев)
23.07.2020 в 16:27
Ответить
+1
0
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 16:26
Ответить
+1
-1
Vova Andrienko
23.07.2020 в 17:03
Ответить
0
-1
ysebe1970 (Бровары)
23.07.2020 в 17:14
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...