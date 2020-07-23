Министр здравоохранения рассказал об условиях возвращения болельщиков на стадионы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал детали о том, при каких условиях болельщики смогут посещать украинские стадионы в ближайший матчах УПЛ.

"Сначала мы возобновили чемпионат, а теперь мы рассмотрели возможность возвращения болельщиков. Принято решение до начала следующего сезона сделать "пилот" на эти три игры плей-офф. Были четко прописаны правила, мы считаем, что мы можем вернуть болельщиков. Сейчас это 25% от общего количества мест. Для нас очень важно, чтобы все они находились на трибунах, придерживаясь социальной дистанции. Чтобы минимум было полтора метра, это обязательное требование. Наши болельщики должны показать всей стране пример, как нужно придерживаться правил ради своего здоровья.

Дальше это все, что касается антисептиков, максимальной поддержки социальной дистанции в перерывах. Также требуются максимально открытые входы и выходы, чтобы не было никакого скопления. Это все делается ради здоровья, это не просто выдумка министерства. Мы принимаем правила и даем рекомендации, чтобы люди не заболели", - сказал Степанов.