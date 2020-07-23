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Босянок: Луческу в Динамо - это циничное неуважение ко всем настоящим фанам команды

Премьер-лига
(5 голосов)

Назначение румынского тренера в Киеве нравится не всем

Босянок: Луческу в Динамо - это циничное неуважение ко всем настоящим фанам команды
Новина українською

Украинский комментатор Денис Босянок раскритиковал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

- Как вы, как известный болельщик "Динамо", относитесь к новости о приходе в клуб Мирчи Луческу?

– Вы хотите, чтобы я матерился сейчас? Я не могу цензурными словами объяснить. Как болельщик "Динамо" не могу относиться серьезно к этому решению. Для меня это настолько неприемлемый вариант, что я до сих пор не могу его понять.

Не понимаю абсолютно логики ни этого решения, ни человека, который его принял. Это даже не плевок в лицо армии болельщиков клуба, а откровенное и циничное неуважение ко всем настоящим фанам "Динамо".

Это подчеркивает, что у человека, кроме нездорового, абсолютно гадкого эгоизма, ничего нет в голове, если он такое решение принимает.

Мне вчера об этом написал уважаемый человек, еще до появления информации в интернете. Я даже не смог найти слова, чтобы написать в ответ.

Цензурных слов просто нет. Мне кажется, что это будет конец для правления клуба, если оно идет на такого тренера. Ведь никто из настоящих болельщиков "Динамо" не может поддержать это решение. Самое ужасное и катастрофическое решение в жизни двух братьев.

- При таких обстоятельствах было бы лучше, если бы остался на должности Михайличенко?

– Это также не решение. Если бы его оставили, не было бы волевого решения. Это не выход. По моему мнению, оптимальным вариантом сейчас на должность главного тренера "Динамо" является Александр Петраков.

- Какой вы видите реакцию на это в первую очередь болельщиков?

– Это настолько фантастическое явление, неприемлемое для любого фана "Динамо", что я даже не могу представить. Будет тотальный бойкот братьям, если они на это пойдут. Первыми отреагируют ультрас.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Денис Босянок
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(5 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (18)
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Unselfish (Белая Церковь )
23.07.2020 в 18:13
Кто финансирует клуб, тот и тренера назначает. И не всегда это должно нравится болельщикам. Клуб должен зарабатывать, а с 2005 клуб только просирает деньги. Луческу менеджер, с моделью строительства окупаемого менеджмента, я просто хочу посмотреть, что из этого симбиоза выйдет. Уверен не хуже, чем при Михайличенко, Хацкевиче и 2й каденции Шпалыча. И да, я болельщик Динамо с матча Динамо- Спартак, вроде 94го года +- год.
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+1
-1
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 17:47
Нет на харю суркиснявых своего Гаврилы Принципа или Елены Мазаник.
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0
-2
metall5291 (Kharkiv)
23.07.2020 в 17:44
Про тех, кого так "разрывает", хотел написать "разрыв мозга". Но мозга у них нет. Поэтому напишу "разрыв шаблона".
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+1
-3
avatar
armik (Киев)
23.07.2020 в 17:40
Вспоминаю какую сопливую бабскую истерику закатили срули и срулелизы, когда Марлос, которого мариновали на лавке перешёл а шахту
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+1
-1
LvivLviv (Львов)
23.07.2020 в 17:49
Мораєс?
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+2
0
avatar
armik (Киев)
23.07.2020 в 17:55
Естественно, мой Т9 внезапно поумничал.Блин, отключу нах.
+1
-1
Good Boy (За кордоном)
23.07.2020 в 17:31
Да успокойтесь, фаны ДК, будете еще Мирчу на руках носить и в ягодички ласково цемать) Такой тренер вам выпал, после Лобановского, впервые...
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+5
-4
avatar
ДВ (Одесса)
23.07.2020 в 17:38
100 % ещё будут молиться на Мистера со словами Прости ...
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+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
23.07.2020 в 17:47
какой тренер выпал? Который никому не нужен?
Ответить
+3
-2
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 17:51
не бреши,був ще Юрій Шпалич
Ответить
0
-1
Good Boy (За кордоном)
23.07.2020 в 17:53
Шпалыч - очень не плохой тренер. Но не уровня Лобановского и Луча. Это всему миру понятно, а не только в Украине.
+1
-2
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 17:55
Локомотив при ньому завжди далеко проходив у єврокубках
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
23.07.2020 в 18:05
Ото я Локомотив постоянно в полуфиналах лиги чемпионов вижу, Не, стойте, в четвертьфинале... Не, тоже не то, может в 1\8 финала бывал???
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 17:31
Карантин. Нервничайте у телевизора. Кто платит деньги тот и принимает решения. Се ля ви ...
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+3
-3
Alex7Chapman (Кропивницький)
23.07.2020 в 17:30
Правильно, БОЙКОТ, ГАСЛО ПОЧУТЕ
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+2
-2
avatar
ДВ (Одесса)
23.07.2020 в 17:39
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+1
-1
leviol (Івано-Франківськ)
23.07.2020 в 17:27
Правий Босянок на всі 100%.
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+5
-5
vgolovan (полтава)
23.07.2020 в 17:24
я болельщик димамо с большим стажем и никакого цинизма я не вижу а ты долбаный коментатор послушай свои коментарии и учись на своих ошибках
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+7
-7


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