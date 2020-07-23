Босянок: Луческу в Динамо - это циничное неуважение ко всем настоящим фанам команды

Украинский комментатор Денис Босянок раскритиковал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

- Как вы, как известный болельщик "Динамо", относитесь к новости о приходе в клуб Мирчи Луческу?

– Вы хотите, чтобы я матерился сейчас? Я не могу цензурными словами объяснить. Как болельщик "Динамо" не могу относиться серьезно к этому решению. Для меня это настолько неприемлемый вариант, что я до сих пор не могу его понять.

Не понимаю абсолютно логики ни этого решения, ни человека, который его принял. Это даже не плевок в лицо армии болельщиков клуба, а откровенное и циничное неуважение ко всем настоящим фанам "Динамо".

Это подчеркивает, что у человека, кроме нездорового, абсолютно гадкого эгоизма, ничего нет в голове, если он такое решение принимает.

Мне вчера об этом написал уважаемый человек, еще до появления информации в интернете. Я даже не смог найти слова, чтобы написать в ответ.

Цензурных слов просто нет. Мне кажется, что это будет конец для правления клуба, если оно идет на такого тренера. Ведь никто из настоящих болельщиков "Динамо" не может поддержать это решение. Самое ужасное и катастрофическое решение в жизни двух братьев.

- При таких обстоятельствах было бы лучше, если бы остался на должности Михайличенко?

– Это также не решение. Если бы его оставили, не было бы волевого решения. Это не выход. По моему мнению, оптимальным вариантом сейчас на должность главного тренера "Динамо" является Александр Петраков.

- Какой вы видите реакцию на это в первую очередь болельщиков?

– Это настолько фантастическое явление, неприемлемое для любого фана "Динамо", что я даже не могу представить. Будет тотальный бойкот братьям, если они на это пойдут. Первыми отреагируют ультрас.