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Блохин: Луческу опустил Лобановского ниже планки. Это плевок в душу

Премьер-лига
(3 голосов)

Назначение нового главного тренера киевлян вызывает жаркие споры

Блохин: Луческу опустил Лобановского ниже планки. Это плевок в душу
Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

– Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про "Динамо", про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу.

- Почему руководство пошло на такой шаг?

– Это не ко мне вопрос.

- Как динамовское сообщество к этому относится?

– Вы слышали – это плевок. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько про "Динамо", что – ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Это плевок в душу.

Я не забуду, что он говорил о традициях "Динамо", Лобановского и все остальное.

- Как быть болельщикам клуба?

– Это будут они принимать решение. Я считаю, это плевок. Кто угодно – только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы.

- Вы не будете болеть за "Динамо" Луческу?

– Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю – это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо" – это плевок, просто плевок.

- Даже если он улучшит результаты?

– Да мне плевать, если даже он улучшит результаты? Дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Еще раз говорю: кто угодно – только не он.

Честно говоря, переживаю очень сильно за "Динамо". Но что произошло – это плевок, просто плевок. Кто угодно – только не Луческу. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу.

- Это самый худший вариант, который выбрало руководство?

– Думаю, да. Потому что человек такое наговорил, когда работал в "Шахтере", о "Динамо", истории, Лобановском. А теперь... Ну как? Не знаю.

- Его уже ничто не оправдает в ваших глазах?

– В моих – нет. Это 100%. Пускай другие – как хотят. Это мое личное мнение. Почему приняли такое решение, надо спрашивать у Суркисов.

- Думаю, для президента это не настолько принципиальный вопрос.

– Не знаю. Он же работает в "Динамо". Наверное, есть традиции какие-то. Он же за время президентства говорит о традициях, связи поколений, Лобановском. А тут приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки.

А он какой-то иностранец, извините меня, и рассказывает о "Динамо", за которое я всю жизнь играл, тренировал. Удачно или нет – другой вопрос. Но я играл, тоже добивался славы с "Динамо" и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне?

Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно.

- Может, динамовское сообщество как-то может повлиять на решение?

– Да нет, это уже принятое решение. Тем более – такие деньги. Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. И вам тоже, думаю. Ну 74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги – непонятно, кому, чего. Дай бог ему здоровья.

Я в шоке, честно.

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В статье: Мирча Луческу Олег Блохин Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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ДВ (Одесса)
23.07.2020 в 18:19
МЭТР чего уж там , дайте Беляшу порулить
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DOMENICO (Lviv)
23.07.2020 в 18:11
Висловлю і я свою скромну думку.Луческу просто заздрив Великому ВВЛ. Ось і все. Що конкретно румун такого сказав проти Динамо,що Блохін тепер плюється??А Блохін мабуть забув ,як він сам Великого посилав...Як футболіст,Блохін - легенда. Як і Луческу - Тренер. Так,він мало кому подобається,він жосткий,за словом у кишеню не лізе. Але він Тренер системний і переможний. Це вам не хлюпіки ,які за 2 місце тішилися.Шкода лише одне,74 роки все-таки вік серйозний. А в тому,що Луческу порядок наведе в цьому гнилому Дні я не сумніваюся.
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SERG DIAGER (Сумы)
23.07.2020 в 18:18
І в чому полягає система Луческу?? В тому , що він ніколи не міг працювати з молодими гравцями, тим паче з українськими, що зараз нам так необхідно ??? Чи в тому , що ця людина на протязі довгих років тренувала макак, а після того провалився у всіх місцях і був списаний як неліквід???
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 18:20
Суркісня сама себе висіче? Подивишся, як циган через 6 днів відмітить своє 75-річчя)
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Good Boy (За кордоном)
23.07.2020 в 18:07
бабах - взорвался динамовский пердак!) а..тьфу... сердце же.. динамовское сердце не выдержало)))
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