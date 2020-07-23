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Маркевич: Если Луческу выиграет чемпионат Украины, то, наверное, болельщики его примут

Премьер-лига
(4 голосов)

Мирон Богданович высказал свое мнение относительно нашумевшего назначения

Маркевич: Если Луческу выиграет чемпионат Украины, то, наверное, болельщики его примут
Новина українською

Глава Комитета национальной сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал назначение экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

– Мирон Богданович, эпопея с поисками нового тренера "Динамо" официально завершена. Как вам назначение Мирчи Луческу?

– Я не знаю, как это воспринимать (Улыбается). Сейчас тяжело о чем-то говорить. Такое решение. Я ему желаю успеха на новой должности.

– Насколько вероятна перестройка полузащиты и атаки "Динамо" под латиноамериканский вектор? Украинским игрокам этих амплуа уже стоит волноваться?

– Я, честно говоря, не знаю, какой там будет трансферная политика. Ведь то, что Мирча мог себе позволить в "Шахтере", вряд ли будет в "Динамо". Не знаю, только время покажет.

– Болельщики "Динамо" в основном негативно отреагировали на назначение многолетнего наставника "Шахтера". Может ли это стать серьезной проблемой?

– Опять же, только время даст ответ, и результаты команды. Если выиграет чемпионат Украины, то, наверное, его примут. Не выиграет – будет непросто.

– Так или иначе, сюрприз удался?

– Ну да. Действительно.

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В статье: Мирча Луческу Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
football24

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Комментарии (3)
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viajador (ФК Потіївка)
23.07.2020 в 20:01
Мені здається, що румуну треба ще дожити до чемпіонства Динамо в Києві, незалежно від гри команди.
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0
0
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ДВ (Одесса)
23.07.2020 в 19:19
Они его на руках ещё будут носить
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usup (Донецк)
23.07.2020 в 18:22
А что болельщики? Мы их скорее всего и не увидим на стадионах в следующем сезоне из-за ковида. Так что сильного давления на Луческу не будет. Вряд ли он сильно переживает из-за того, что пишут на форумах. Так что будет себе спокойно работать. Хотя я сомневаюсь, что он что-то сделает за год - два. Прогноз: год работы и увольнение по окончанию следующего сезона.
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