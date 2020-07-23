Маркевич: Если Луческу выиграет чемпионат Украины, то, наверное, болельщики его примут

Глава Комитета национальной сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал назначение экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

– Мирон Богданович, эпопея с поисками нового тренера "Динамо" официально завершена. Как вам назначение Мирчи Луческу?

– Я не знаю, как это воспринимать (Улыбается). Сейчас тяжело о чем-то говорить. Такое решение. Я ему желаю успеха на новой должности.

– Насколько вероятна перестройка полузащиты и атаки "Динамо" под латиноамериканский вектор? Украинским игрокам этих амплуа уже стоит волноваться?

– Я, честно говоря, не знаю, какой там будет трансферная политика. Ведь то, что Мирча мог себе позволить в "Шахтере", вряд ли будет в "Динамо". Не знаю, только время покажет.

– Болельщики "Динамо" в основном негативно отреагировали на назначение многолетнего наставника "Шахтера". Может ли это стать серьезной проблемой?

– Опять же, только время даст ответ, и результаты команды. Если выиграет чемпионат Украины, то, наверное, его примут. Не выиграет – будет непросто.

– Так или иначе, сюрприз удался?

– Ну да. Действительно.