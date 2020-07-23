Суркисы заигрались. Луческу в Динамо - это позор

Киевское "Динамо" долгие годы обладало крупнейшей болельщицкой базой в Украине. Видимо, братьям Суркисам это надоело.

Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" - это не просто глупый управленческий ход. Гораздо хуже, что это удар по миллионам фанатов, которые предстали перед непростым выбором. Луческу ведь не просто тренер команды-соперника. В конце концов, с "Динамо" в разные годы конкурировали Маркевич, Рамос, Фонсека, теперь вот Каштру, но это все совершенно другое.

Беда в том, что наследие румынского специалиста выходит далеко за пределы футбольных полей. Он не просто 12 лет тренировал "Шахтер" - он был идеологом донецкого клуба. Именно Луческу создал "Горняков" такими, которыми мы их знаем сегодня. Атакующий стиль, бразильцы в атаке и украинцы в защите, агрессивное поведение в СМИ, успехи в Европе - все это началось с него.

Паулу Фонсека и Луиш Каштру подхватили знамя, которое выпало из рук постаревшего мастера, но глобально "Шахтер" под их началом не изменился. Даже костяк лидеров остался прежним - Степаненко, Пятов, Тайсон, Марлос, Исмаили.

И, конечно, отличительной чертой философии "Шахтера", которая развилась буйным цветом при Луческу, было жесткое, непримиримое соперничество с "Динамо", постепенно переросшее в откровенную ненависть.

Безусловно, не обошлось здесь без политики - Донецк от Киева откалывали давно и умело. Но Луческу был в передовиках этой необъявленной войны. За это его обожала оранжевая половина футбольной Украины, а бело-синяя ненавидела. Помните, как Семин набросился на тренерский штаб "Шахтера", обозвав всех людьми нетрадиционной ориентации? Вот примерно такие отношения и были.

Мирчу эта ситуация абсолютно не напрягала. Наоборот, в конфликтах он чувствовал себя, как рыба в воде. Румынский тренер любил двузначные заявления - порой с целью отвести удар от игроков, а порой и просто так, для поддержки тонуса. Он козырял близкими отношениями с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым и чувствовал себя всесильным в УПЛ вплоть до момента, когда началась война. К новым реалиям старик привыкнуть не смог.

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Глобально говоря, назначая ТАКОГО тренера, братья Суркисы показали всем, что соперничества с "Шахтером" для них не существует. Все это чисто игра на камеру, актерство и фальш.

Но как быть фанатам, для которых за эти годы противостояние Киев - Донецк стало частью их самих? Как им теперь болеть за клуб? У Суркисов не оказалось принципов - в конце концов, это было понятно уже когда Григорий пошел в Раду по списку ОПЗЖ. Но у миллионов украинцев они есть.

Имиджевые потери, которые понесет "Динамо", будут огромны. Сложно воспринимать киевский клуб как антагониста "Шахтера", когда его возглавляет легенда "Горняков". При таком раскладе, "Динамо" больше смахивает на фарм-клуб - осталось только Коваленко с Мудрыком в аренду взять, Кучера в штаб и Мораеса вернуть. Смешно, правда?

А ведь на самом деле, веселого ничего нет. На наших глазах рушится целый пласт отечественной футбольной истории, в котором были непримиримые враги, яркие битвы, нереальные развязки и где у каждого был свой стиль. Приход Луческу в Киев это все умножил на ноль. Запутавшись в лабиринте собственных "сердец", "Динамо" опустилось на уровень "Колоса" и уже там, на дне, подняло руки и признало капитуляцию.

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И даже это еще не все. Унижение обязательно продолжится на поле, ведь чисто спортивная выгода от сделки тоже сомнительная.

Во-первых, Мирча не кризисный менеджер, а очень системный тренер, и чтоб его философия дала результат, необходимо время, которого у него уже не осталось. Румыну через неделю стукнет 75 лет. Много вы знаете практикующих тренеров такого возраста?

Во-вторых, даже ребенок в курсе, что Луческу в своей работе делает ставку на бразильцев и прочих легионеров. С украинскими же игроками у него отношения всегда были натянуты. На финал Кубка УЕФА-2009 Мирча выпустил аж трех наших парней - Пятова, Чигринского и Кучера. И ладно крики в адрес Васи Кобина - допустим, он реально не тянул уровень "Шахтера". Но о предвзятости Луческу говорили и намного более сильные исполнители - например, Андрей Воробей.

Что Мирча будет делать в "Динамо", где регулярно выходят в старте по 8-9 украинцев не самого высокого класса - вообще неясно. Если же Суркис настроен на кадровую революцию и упор на бразильцев, чего же он тогда два года игнорировал Красникова? Да и потом, где деньги взять? Суд по Приватбанку боссы "Динамо" проиграли.

Ну и в-третьих, Луческу после побега из Донецка в 2014 году, еще нигде и ни разу не проявил себя. В 2014-16 годах он слил два титула Реброву; затем жестко провалился в "Зените", что непросто, учитывая, как судят газпромовское детище в РФ; ну а со сборной Турции вообще выигрывал только 23% матчей.

Нигде и никому в Европе Мирча после этого был не нужен. И только Суркисы зачем-то ему позвонили.

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Небось самим владельцам "Динамо" сейчас кажется, что они, герои, вырвались из замкнутого круга и радикально сменили направление, но это не так. Растоптав чувства болельщиков, они не получили взамен ничего - более того, продолжили закапываться в болото прошлого.

Уже почти 20 лет, как Суркисы, наплевав на все разумные аргументы, пытаются вернуть эпоху Лобановского - конечно, без толку. Михайличенко пробовал дважды, Хацкевич, Буряк, Демьяненко, Блохин, но конспекты своих тайн так и не открыли.

Теперь вот братья еще порылись в памяти и вспомнили про Луческу - только не нынешнего Луческу, которому 75 и который давно сдеградировал, а призрака десятилетней давности - с Ферной, Виллианом и на пике славы. Трех миллионов, по слухам, не пожалели - откуда ж им знать, что нынешний Луческу не стоит и одного?

"Прошлое - все, настоящее - ничто", - таков девиз киевского клуба. Поэтому у "Динамо" и шишек столько набито - попробуйте идти задом наперед, и все поймете.

Уже много лет вся страна смотрит этот спектакль - кто с юмором, кто со слезой. Но на сей раз, кажется, Суркисы перегнули палку. То, что их очередной тренер провалится, это понятно и привычно, и даже эмоций особых не вызывает. Но вот фамилия избранника, его прошлое и взгляды - это чересчур.

"Зачем топтать мою любовь?" - пелось в популярной песне начала века.

Теперь она вполне может сойти за гимн киевских болельщиков.