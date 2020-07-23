  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо при представлении Луческу не упомянуло о его работе в Шахтере и Зените
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо при представлении Луческу не упомянуло о его работе в Шахтере и Зените

Премьер-лига
(3 голосов)

Тактично умолчали о достижениях тренера

Динамо при представлении Луческу не упомянуло о его работе в Шахтере и Зените
Новина українською

В четверг 23 июля киевское "Динамо" официально объявило о назначении новым главным тренером команды известного румынского специалиста Мирчи Луческу.

Киевский клуб опубликовал на своем сайте пресс-релиз, в котором, впрочем, тактично умолчал о том, что Луческу наибольших успехов достиг с "Шахтером", а также работал в питерском "Зените".

"Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб – не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое в последствии тренировал", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что с "Шахтером" Луческу работал 12 лет - с 2004 по 2016 год, после чего один сезон провел в России, тренируя "Зенит".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
23.07.2020 в 20:09
Це узагалі нормально!?? Власне, щось подібне очікувалося сьогодні...це адекватній людині, здоровому мозку, перетравити вкрай важко, шо там, це нереально Цей "питерский сбитый лётчик" як тренер (подібно ракіцькому, як гравцю) нічого не вартий, ламаного гроша, а не те що 3 млн баксів у рік а десь у загниваючій Європі (за мотивами russia today) сидять без роботи і небагато молодші 50+, 60+, але й справді МОЛОДІ Й ПЕРСПЕКТИВНІ ТРЕНЕРИ (30+ і 40+), а головне ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРЕНЕРИ, можливо звісно кожен зі своїм баченням гри тактичним, але усі, усі З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ВЕКТОРОМ РОЗВИТКУ КЛУБУ, інфрастукткри клубу, Й НЕ ФАКТ ЩО ЗАРПЛАТНЯ ОБІЙШЛАСЯ БІЛЬШЕ НІЖ У 3 ЛЯМИ ЗЕЛЕНИХ ( Я БІЛЬШ ПЕВЕН, ЩО НАВПАКИ МЕНШЕ!)...але ж тут просто цинічний У ВСІХ ТА ДО УСІХ ВІДНОШЕННЯХ ПІДХІД ВИБОРУ ТРЕНЕРА....Як сказав у свій час КЛАСИК (у цьому випадку, ним був МАРКЕВИЧ М. Б.) - ТА ТО ТАКЕ...
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.07.2020 в 19:39
А что это так рвётся над всей Украиной? А,это динамовские сердца... или дупы?)))
Ответить
+1
-2
Voland025 (Kiev)
23.07.2020 в 19:15
Те кто принимал такое решение, еще раз продемонстрировали свою ПОЛНУЮ ПРОФ НЕПРИГОДНОСТЬ, сначала уволили Хацкевича назначив Михайличенко ..... получили полный провал -- что было вполне прогнозуемо даже непосвященному, теперь еще более прогнозируемо будет полный провал с этим пенсионером 75-и летним, ( и чтобы это им еще раз понять), видно придется наступать в очередной раз на те же ГРАБЛИ,..спросили бы, почему у этого пенсионера ничего не получилось ни в Зените ни в сборной Турции..... НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ И В ДИНАМО, будет уволен еще раньше чем из Зенита...!!!!!
Ответить
+1
-2
kalan-86 (Анкара)
23.07.2020 в 20:03
Все будет так как ты и написал , только наоборот :)
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2020 в 19:15
Хамелионы...
Ответить
+3
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.07.2020 в 19:02
Стаття ні про що.....
Ответить
+3
-1
Oлeкcин (Н.)
23.07.2020 в 18:59
Раньше Цыган чпокал Дерьнамо с Шахтером, а теперь будет с каждым вторым соперником :)
Ответить
0
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 18:56
прикрылись фиговым (ударение на второй слог) листочком ггг)
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...