Динамо при представлении Луческу не упомянуло о его работе в Шахтере и Зените

В четверг 23 июля киевское "Динамо" официально объявило о назначении новым главным тренером команды известного румынского специалиста Мирчи Луческу.

Киевский клуб опубликовал на своем сайте пресс-релиз, в котором, впрочем, тактично умолчал о том, что Луческу наибольших успехов достиг с "Шахтером", а также работал в питерском "Зените".

"Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб – не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое в последствии тренировал", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что с "Шахтером" Луческу работал 12 лет - с 2004 по 2016 год, после чего один сезон провел в России, тренируя "Зенит".