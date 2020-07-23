Алиев: Суркис насмехается над болельщиками Динамо

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев прокомментировал назначение бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

"Пускай болельщики "Динамо" зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюет на них.

Мирча Луческу проработал 12 лет в "Шахтере". У нас в те времена были такие баталии. Что он говорил на клуб, как команда играет, на игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками "Динамо" таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.

Эта новость всех ошарашила. Лично я против Мистера ничего не имею. Пусть он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском "Динамо", когда я еще играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис все это забыл.

Мне не интересно, что сейчас будет говорить Мирча Луческу, но это назначение – большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского "Динамо". Кто виноват, пускай в этом разберется один человек", – сказал Алиев.