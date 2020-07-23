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Алиев: Суркис насмехается над болельщиками Динамо

Премьер-лига
(5 голосов)

Не прошел мимо назначения Луческу тренером Динамо и Александр Алиев

Алиев: Суркис насмехается над болельщиками Динамо
Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев прокомментировал назначение бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

"Пускай болельщики "Динамо" зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюет на них.

Мирча Луческу проработал 12 лет в "Шахтере". У нас в те времена были такие баталии. Что он говорил на клуб, как команда играет, на игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками "Динамо" таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.

Эта новость всех ошарашила. Лично я против Мистера ничего не имею. Пусть он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском "Динамо", когда я еще играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис все это забыл.

Мне не интересно, что сейчас будет говорить Мирча Луческу, но это назначение – большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского "Динамо". Кто виноват, пускай в этом разберется один человек", – сказал Алиев.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (8)
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.07.2020 в 20:28
Твой друг Спиридон ждет тебя будете вместе два Динамовских сердца)))) а орууууууу))))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
23.07.2020 в 20:23
Алиева на царствие!!!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 20:11
нельзя не согласиться с хануриком
Ответить
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
23.07.2020 в 19:37
Он, конечно, карьеру пробухал. Но ему есть что вспомнить - и победы, и забитые голы. А что вы будете вспоминать, неудачники?
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+3
-2
dynamo_polt (Полтава)
23.07.2020 в 19:40
Будем вспоминать Курячі Лози, удачник))))))))))))))))))
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+1
-2
Bravissimo (Erevan)
23.07.2020 в 19:30
А как вы с Милей нажирались это не плевок в сторону болельщиков, и карьера пошла чуть не так как нужно было
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+5
-2
dynamo_polt (Полтава)
23.07.2020 в 19:29
Алиев - опохмелись и посмотри на себя в зеркало!!! Ты уже человеческий облик потерял....На кого ты похож???? Футболёр...твою мать....
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+3
-2
avatar
ДВ (Одесса)
23.07.2020 в 19:18
КЕНТа забыли спросить пробухал карьеру не писти , давай в след ролике очередную порнозвезду
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+6
-4


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