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Луческу в Динамо: успех или провал. Мнение букмекеров

Премьер-лига
(3 голосов)
Луческу в Динамо: успех или провал. Мнение букмекеров
Новина українською

Главная новость четверга – Мирча Луческу официально назначен тренером "Динамо". Многие до последнего не верили в это, и считали невозможным сам факт того, что экс-тренер "Шахтера" возглавит "Динамо". Тем более Луческу уже почти 75 лет. Но это современный футбол и удивляться сейчас ничему не приходится. Контракт подписан на два года с опцией продления. Что же ждет румынского специалиста в Киеве? Успех или провал? Эксперты Favbet уже дали свои коэффициенты на возможные успехи Мистера в "Динамо".

Луческу с Динамо выиграет Суперкубок Украины в этом году – 2.4

Что интересно, свой первый официальный матч у руля "Динамо" Луческу проведет именно против "Шахтера" - 28 августа в Суперкубке Украины. Удастся ли Луческу сразу огорчить свой бывший клуб? Шансы "Шахтера" оцениваются чуть выше, но в отдельно взятом матче "Динамо" всегда способно обыграть "горняков". Во главе "Шахтера" Мирча Луческу 7 раз выигрывал Суперкубок. Почему бы не сделать то же самое и в "Динамо".

Луческу выведет Динамо в групповой этап Лиги Чемпионов – 2.8

Впрочем, приоритетная задача Луческу на 2020 год – вывести "Динамо" в групповой этап Лиги Чемпионов. Это дополнительные 15 миллионов евро для клуба, не говоря уже о престиже. В последний раз "Динамо" играло в Лиге Чемпионов в 2016 году, но тогда клуб автоматически попал в группу, как действующий чемпион. А вот с квалификацией у "Динамо" не складывалось, за последние три года киевляне вылетали от "Янг Бойз", "Аякса" и "Брюгге". Может хоть Луческу удастся прервать эту неприятную тенденцию? От этого будет зависеть очень много.

Луческу выиграет чемпионат и Кубок Украины в сезоне 20/21 - 5

Еще одна важная цель "Динамо" – вернуть чемпионский титул в Киев. Луческу покинул "Шахтер" в 2016 году, и с тех пор "горняки" выиграли 4 титула подряд, причем с большим запасом. В последний раз Луческу выигрывал чемпионский титул еще в 2014, но суммарно у него 8 побед в чемпионате Украины, и это самый титулованный тренер в истории УПЛ. Если с "Динамо" он выиграет Favbet лигу хотя бы раз, то его приглашение уже можно будет считать оправданным.

Луческу будет удален в матче Favbet Лиги в 2020 году – 2.3

Темперамент румынского тренера всем прекрасно известен. А знаменитый бросок шапки и фраза "Браво, Федерация" давно стали мемами и классикой украинского футбола. И есть уверенность, что несмотря на возраст, Луческу вряд ли будет спокойно сидеть на тренерской скамье. Люди не меняются. И представить Луческу, который вообще не будет спорить с судьями просто невозможно. Не исключено, что это может привести и к удалению.

Хотя бы один экс-игрок "Шахтера" перейдет в Динамо в 2020 году – 1.5

Одно из главных опасений касаемо Луческу – сможет ли он работать с теми игроками, которые сейчас есть в составе "Динамо". Всё таки в "Шахтере" у Мистера была своя система, по которой украинские игроки отвечали за оборону и разрушение, а за весь креатив впереди – бразильцы. Не захочет ли в такой ситуации Луческу приобрести нескольких бывших или действующих игроков "Шахтера", которые выступали еще при его руководстве? Например, любимчика Мирчи Луиса Адриано или Виктора Коваленко, которому именно Луческу в свое время дал шанс в "Шахтере". Посмотрим.

В целом относиться к Луческу можно по-разному, любить или ненавидеть. Предрекать успех или провал. Но скучать не придется, это уж точно.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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cucumber (Киев)
23.07.2020 в 20:18
Гадаю, що через 2 роки, на які підписаний контракт, Луческу з тріском покине ДК, причому звинуватить у провалі саме Суркісів, приклад - Зеніт. А Суркіси, схоже вдвох отримали деменцію, бо запрошувати людину, яка себе не проявила ані в Раше, ані в збірної Туреччини і не може ніде влаштуватися, так би мовити відставної кози барабанщика, то є діагноз. вася огурцов
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фрілансер (Львів)
23.07.2020 в 20:05
В країні з Президентом-- весело, чому в Динамо з тренером має бути сумно?
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 18:38
Кто из них повестися первЬІм - суркеску или лучкис?))
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-1
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 19:34
Пока ближе к этом ты )))... с пуканом что-то прорвало ж совсем. И спать не будешь... держи себя в руках. Все будет ...
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