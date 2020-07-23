  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Марика: Думаю, что назначение Луческу в Динамо задевает чувства фанатов Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марика: Думаю, что назначение Луческу в Динамо задевает чувства фанатов Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Чиприан удивлен решением тренера

Марика: Думаю, что назначение Луческу в Динамо задевает чувства фанатов Шахтера
Новина українською

Бывший форвард "Шахтера", румын Чиприан Марика с удивлением воспринял назначение Мирчи Луческеу на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Мирча Луческу возглавил "Динамо"? Ого, если честно, я удивлен.

Противостояние "Динамо" и "Шахтера" в наше время было очень серьезным. Мистер любит испытания, ведь такое случалось с ним и ранее. (вероятно, речь о переходе из "Галатасарая" в "Бешикташ" - прим.)

Думаю, что такое решение задевает чувства фанатов "Шахтера". Вряд ли они смогут переварить это назначение, ведь Мирча долго творил историю "Шахтера", - сказал Марика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Чиприан Марика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mediafax.ro

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
23.07.2020 в 20:42
Я прочитал много отзывов под различными материалами о назначении Луческу и,должен заметить,что поклонников Шахтера это сообщение не особенно задело.Большинство отнеслись довольно толлерантно.
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.07.2020 в 20:04
Не,нас это не задевает,а вот любители сов негодують
Ответить
+2
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.07.2020 в 20:06
Пускай захлебнутся.
Ответить
+1
-2
avatar
armik (Киев)
23.07.2020 в 19:56
Какие почуття? Когда Сабо перешел в московское динамо и некоторые сильно кипишевали, умный дядя Коля, который в фильме "Футбол нашего детства" в белой кепке по центру, произнес."Тем самым он показал силу киевского Динамо, раз игроки, которые нам уже не нужны, в Москве лучше всех."
Ответить
+1
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.07.2020 в 19:54
Нужно "вкдк" со дна поднимать, пускай попытается.
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...