Марика: Думаю, что назначение Луческу в Динамо задевает чувства фанатов Шахтера

Бывший форвард "Шахтера", румын Чиприан Марика с удивлением воспринял назначение Мирчи Луческеу на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Мирча Луческу возглавил "Динамо"? Ого, если честно, я удивлен.

Противостояние "Динамо" и "Шахтера" в наше время было очень серьезным. Мистер любит испытания, ведь такое случалось с ним и ранее. (вероятно, речь о переходе из "Галатасарая" в "Бешикташ" - прим.)

Думаю, что такое решение задевает чувства фанатов "Шахтера". Вряд ли они смогут переварить это назначение, ведь Мирча долго творил историю "Шахтера", - сказал Марика.