ТаТоТаке: Шахтер договаривается с Динамо, чтобы проводить на Олимпийском все домашние матчи следующего сезона

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о том, что "Шахтер" в следующем сезоне планирует проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский".

"У меня есть информация, что "Шахтер" сейчас договаривается "Динамо", чтобы проводить не только все матчи ЛЧ следующего сезона, но и все матчи УПЛ.

Кажется, они уже близки к договоренности с "Динамо". Потом будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК "Олимпийский", – сказал Болотников.

Читайте также Официально. Динамо назначило нового главного тренера

Напомним, что после снятия карантина и возобновления УПЛ "Шахтер" доигрывал матчи УПЛ нынешнего сезона именно на НСК "Олимпийский", хотя начинал сезон на харьковском ОСК "Металлист".