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ТаТоТаке: Шахтер договаривается с Динамо, чтобы проводить на Олимпийском все домашние матчи следующего сезона
Горняки хотят проводить все домашние матчи на Олимпийском
Ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о том, что "Шахтер" в следующем сезоне планирует проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский".
"У меня есть информация, что "Шахтер" сейчас договаривается "Динамо", чтобы проводить не только все матчи ЛЧ следующего сезона, но и все матчи УПЛ.
Кажется, они уже близки к договоренности с "Динамо". Потом будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК "Олимпийский", – сказал Болотников.
Напомним, что после снятия карантина и возобновления УПЛ "Шахтер" доигрывал матчи УПЛ нынешнего сезона именно на НСК "Олимпийский", хотя начинал сезон на харьковском ОСК "Металлист".