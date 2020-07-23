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ТаТоТаке: Шахтер договаривается с Динамо, чтобы проводить на Олимпийском все домашние матчи следующего сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки хотят проводить все домашние матчи на Олимпийском

ТаТоТаке: Шахтер договаривается с Динамо, чтобы проводить на Олимпийском все домашние матчи следующего сезона
Новина українською

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о том, что "Шахтер" в следующем сезоне планирует проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский".

"У меня есть информация, что "Шахтер" сейчас договаривается "Динамо", чтобы проводить не только все матчи ЛЧ следующего сезона, но и все матчи УПЛ.

Кажется, они уже близки к договоренности с "Динамо". Потом будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК "Олимпийский", – сказал Болотников.

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Напомним, что после снятия карантина и возобновления УПЛ "Шахтер" доигрывал матчи УПЛ нынешнего сезона именно на НСК "Олимпийский", хотя начинал сезон на харьковском ОСК "Металлист".

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.07.2020 в 20:25
Пускай бандитыч строит новый себе стадион в Киеве пора уже обжываться и делать себе новую кротячую норку))
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