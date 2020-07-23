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Шевчук: Луческу любит работать с молодыми игроками и сможет улучшить игру Динамо
Есть и такое мнение
Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера "Динамо".
"Для меня это неожиданная новость. Я общался с Луческу две недели назад. Но потом не звонил.
Думаю, "Динамо" нужен был. Киевляне хотят бороться за чемпионство, поэтому ищут варианты, которые помогут им вернуться в борьбу за чемпионский титул.
Я думаю, Луческу - опытный тренер, и сможет изменить игру. В "Динамо" остались нормальные игроки, а Мистер любит работать с молодыми игроками. Поэтому, вполне возможно, что он сможет улучшить игру "Динамо".
Мистер в отличной форме и отлично разбирается в футболе. В последний раз я видел Мистера около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается", - сказал Шевчук.