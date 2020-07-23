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Шевчук: Луческу любит работать с молодыми игроками и сможет улучшить игру Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть и такое мнение

Шевчук: Луческу любит работать с молодыми игроками и сможет улучшить игру Динамо
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера "Динамо".

"Для меня это неожиданная новость. Я общался с Луческу две недели назад. Но потом не звонил.

Думаю, "Динамо" нужен был. Киевляне хотят бороться за чемпионство, поэтому ищут варианты, которые помогут им вернуться в борьбу за чемпионский титул.

Я думаю, Луческу - опытный тренер, и сможет изменить игру. В "Динамо" остались нормальные игроки, а Мистер любит работать с молодыми игроками. Поэтому, вполне возможно, что он сможет улучшить игру "Динамо".

Мистер в отличной форме и отлично разбирается в футболе. В последний раз я видел Мистера около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается", - сказал Шевчук.

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В статье: Мирча Луческу Вячеслав Шевчук Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 22:12
Ну вот хоть одно нормальное, взвешенное мнение, без тупых фанатских эмоций.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
23.07.2020 в 21:22
а почему не Ротань и Шевчук угробили ОД а русик ещё и молодёжку
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0
-1
Григорий Листопадов
23.07.2020 в 20:59
Динамо и с этими игроками заиграет по-новому,тем интересней будет ЧУ
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+1
0


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