Шевчук: Луческу любит работать с молодыми игроками и сможет улучшить игру Динамо

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера "Динамо".

"Для меня это неожиданная новость. Я общался с Луческу две недели назад. Но потом не звонил.

Думаю, "Динамо" нужен был. Киевляне хотят бороться за чемпионство, поэтому ищут варианты, которые помогут им вернуться в борьбу за чемпионский титул.

Я думаю, Луческу - опытный тренер, и сможет изменить игру. В "Динамо" остались нормальные игроки, а Мистер любит работать с молодыми игроками. Поэтому, вполне возможно, что он сможет улучшить игру "Динамо".

Мистер в отличной форме и отлично разбирается в футболе. В последний раз я видел Мистера около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается", - сказал Шевчук.