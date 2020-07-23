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Заховайло: Болельщики Динамо против Луческу? Проблемы индейцев вождей не интересуют

Премьер-лига
(3 голосов)

Чтобы понравиться болельщикам, тренер должен поцеловать эмблему Динамо

Заховайло: Болельщики Динамо против Луческу? Проблемы индейцев вождей не интересуют
Новина українською

Известный украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал назначение экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

– Луческу - в "Динамо"! Какие у вас первые впечатления?

– Неожиданно, конечно. Никто не надеялся на это. Бывает и такое в жизни. Когда мне об этом впервые сказали два дня назад, я думал, что шутят, а оказывается - нет.

Что теперь будет и кто останется в обойме "Динамо", трудно сказать. Какой будет трансферная политика? Непонятно. Различные стили футбола, разное понимание игры, разные исполнители... Не могу ответить на эти вопросы. Пусть отвечает сам Луческу. Впрочем, перед этим он должен поцеловать эмблему "Динамо", чтобы болельщики имели представление, кто возглавил команду. Это мое пожелание не как специалиста, а как болельщика.

Понятно, что такой тренер не может прийти, выразив лишь пожелания. Вообще это революционная ситуация.

– Болельщики настроены против такого назначения. Как это скажется на работе Луческу?

– Этот разговор нужно разделить на две части. Что думают болельщики и специалисты. Начну с первого и скажу коротко: проблемы индейцев вождей не интересуют. Вторая часть: Луческу - важный специалист, который проделал огромную работу в "Шахтере".

Какой будет философия Мирчи в "Динамо" - неизвестно. Какой будет стратегия скаутинга - неизвестно. Что делать с нынешним составом - неизвестно. И самое главное: кто будет за все платить?

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Вячеслав Заховайло
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
23.07.2020 в 22:06
Очень правильное замечание. Свое мнение прыхыльныкы та убулювальныкы могут свернуть трубочкой :)
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