Бабич: Переживаем, чтобы после матча с Александрией мы обсуждали футбол, а не судейские ошибки.  

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о подготовке команды к матчу плей-офф с "Александрией", который состоится уже в эту субботу.

— Матчи плей-офф – это нововведение в нашем чемпионате. И я могу сказать, это добавило чемпионата интриги. Стало интереснее и непредсказуемее. Всего два матча и любая из четырех команд может завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы.

— "Александрия" — сложный соперник. Осенью команда играла в групповом турнире Лиги Европы. В гостях "Мариуполь" давно не выигрывал у "Александрии"…

— Мы уважаем "Александрию", но не боимся. Надеюсь, будет хорошая игра. Наши поединки с "Александрией" всегда получаются голевыми – не помню, чтобы мы сыграли 0:0. Готовимся, настраиваемся показать хороший футбол. Самое главное, чтобы никто не помешал. Больше переживаем, чтобы люди, которые будут обслуживать этот матч, трактовали моменты одинаково и чтобы после игры мы обсуждали футбол, а не судейские ошибки.

— Пенальти будете отрабатывать?

— Да, будем. По большому счету мы еще и не тренировались после возвращения из Львова. В понедельник мы приехали, во вторник у нас было "восстановление" и вот только в среду приступили к полноценной работе и смогли что-то смоделировать и отработать тактические элементы.

— Конец сезона. Наверняка у ребят накопились различные травмы. Все ли в строю перед субботней игрой?

— Кирюханцев и Горбунов занимались индивидуально. Плюс есть еще пара футболистов, которые занимались индивидуально. Время еще есть, чтобы понять кто готов на 100%, а кто – нет. Нам бы хотелось, чтобы у нас было меньше кадровых проблем. Но на сегодняшний момент они у нас, к сожалению, есть.

— В гостях против "Александрии" будете играть вторым номером?

— Нет, не будет ни первого, ни второго номера. Будет тактика, которая позволит нам пройти соперника. Можно играть первым, вторым, третьим номером, но результат будет на табло. Поэтому самое главное, чтобы после финального свистка счет на табло был в нашу пользу.

— После домашнего поражения от "Олимпика" команда одержала две выездные победы. Можно ли сказать, что "Мариуполь" уже восстановился психологически?

— Не могу сказать, что у нас были какие-то психологические проблемы. Мы четко понимали, что произошло в матче с "Олимпиком". И впредь тех ошибок мы больше не допускали. Ни в матче с "Ворсклой", ни со "Львовом".