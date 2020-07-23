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Шахтер запланировал два спарринга. Один из них - на Олимпийском

Премьер-лига
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Горняки готовятся к матчу с Вольфсбургом

Шахтер запланировал два спарринга. Один из них - на Олимпийском
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

В рамках этой подготовки "горняки" проведут два спарринга - 26 июля "горняки" на в Киеве "Олимпийском" сыграют с "Полесьем" (19:00), а 29 июля на поле спорткомплекса в Святошино – с "Вересом" (10:30).

Отметим, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве. В первом матче в Германии "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Шахтер

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