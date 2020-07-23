Шахтер запланировал два спарринга. Один из них - на Олимпийском

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

В рамках этой подготовки "горняки" проведут два спарринга - 26 июля "горняки" на в Киеве "Олимпийском" сыграют с "Полесьем" (19:00), а 29 июля на поле спорткомплекса в Святошино – с "Вересом" (10:30).

Отметим, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве. В первом матче в Германии "горняки" выиграли со счетом 2:1.