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Стефан Решко: Луческу в 74 пора бы на пенсию

Премьер-лига
(4 голосов)

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной СССР высказал мнение о назначении румына рулевым столичного гранда

Стефан Решко: Луческу в 74 пора бы на пенсию
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

За несколько дней, минувших с момента отставки Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского «Динамо», обсуждения всего, что связано с этим, накалило информационное пространство донельзя. То же самое можно сказать и о разговорах, которые ведутся вокруг нового рулевого столичного клуба - Мирчи Луческу.

Хотя всего меньше суток назад обсуждения в среде болельщиков и специалистов касались другой темы - возможной кандидатуры преемника Михайличенко. Какие только фамилии не назывались на эту роль! Одни считали, что пришедшим ему на смену должен быть украинский тренер - будь он из категории «динамовских сердец» или же никогда не имевший отношения к нашему гранду. Другие сходились во мнении, что новым главным тренером должен стать иностранный специалист, причем непременно с дальнего зарубежья. Теперь, когда столичный клуб официально объявил о назначении 74-летнего румына на пост рулевого, интересно узнать мнение бывших динамовцев. Корреспондент UA-Футбол поинтересовался им у выступавшего в 70-е годы Стефана Решко.

- Как отреагировали на назначение Мирчи Луческу новым главным тренером «Динамо» и что ожидаете от его работы в этом клубе?

- Когда узнал новость о Луческу, то немного удивился. Он ведь всегда был соперником киевского клуба, и часто проявлял недовольство: мол, Григорий Михайлович - президент, «Динамо» помогают… Подобных случаев было много, мы даже не раз его на КДК разбирали за неспортивное поведение. Но если посмотреть с другой стороны, то тренер он опытный и знает футбол во всех его проявлениях. Хотя в 74 года пора бы на пенсию, конечно (улыбается).

Луческу привык работать с бразильцам, как это было в «Шахтере». Во многом благодаря им горняки и выиграли Кубок УЕФА. Когда приходит новый тренер, то сдвиги к лучшему в игре и эмоциональный всплеск всегда есть. Наверняка теперь что-то изменится по части организации игры, появятся какие-то тактические новшества и ходы. У каждого тренера есть своя изюминка. Так что будем ждать качественной и зрелищной игры, и самое главное - положительного результата.

- В игровых видах спорта и в футболе в частности давно бытует поговорка: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Насколько она может быть применима к недавней отставке Алексея Михайличенко?

- В данном случае я бы сказал, что и команда не та, и тренер не тот. Высококвалифицированных игроков нет, поэтому тренеру тяжело сделать сильную команду. При всем уважении к заслугам Алексея Михайличенко могу сказать, что он слабый тактик и организатор. Да, он хороший парень, но это не профессия. Что касается самих футболистов, то у нынешней молодежи все по-другому, чем при том же Лобановском. У них совершенно иные взгляды на футбол, на жизнь. Привилегии, развлечения и большие деньги - все это расслабляет и развращает людей. Даже один из библейских героев царь Давид говорил: «Не думайте о деньгах и не собирайте их, потому что не это главное». Вот оно и получается, что футбола нет, и нормальных футболистов тоже. Ныне у молодежи нет такого понятия, как запредельная мобилизация сил и желание умереть на поле в борьбе за достижение нужного результата. А ведь когда нет мастерства, то нужно брать работой, настойчивостью, желанием, упорством, самоотдачей, движением. Нужно всячески мешать сопернику, давить его прессингом, а когда нужно - «закрываться». Нынче же все хотят добиваться результата налегке, за счет импровизации. Но все это неправильно.

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В статье: Мирча Луческу Стефан Решко Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
23.07.2020 в 22:51
А вам, Стефан, в ваши 73 года, не пора бы уж на пенсию?))) Или разница большая с 74-мя?)))
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0
0
Bravissimo (Erevan)
23.07.2020 в 22:46
Луческу еще фору молодым даст, Решко не переживай
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
23.07.2020 в 22:07
главное Луческу не брать в голову --бабки капают прибавка к пенсии а выиграют или проиграют скажет строю новую команду --как Ротань строитель
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+4
0
KDK2020 (Киев)
23.07.2020 в 21:57
Маладой Міхайлічєнка та юний Хацкєвіч куди кращі, правда же? Ну тоді, навіщо стогнали, що вас щось не влаштовує в клубі, у грі команди у постійному й неухильному регресі? Решко як тренер перемагав у кубку УЕФА? Чи Михайлічєнка перемагав? Навіть якщо у цигана нічого не вийде із результатами - він точно розшевелить це сердешне болото. А потім вже легше буде приходити спецу із справжньої Європи, буде куди приходити.
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+2
-4
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 22:04
Решко перемагав у суперкубку в 1975.У дуелі голеадорів--Блохін проти Бекенбауера переміг Решко,закривши форвардам Баварії дорогу до динамівських воріт
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+2
0
hariton (Лозовая)
23.07.2020 в 22:10
1000%
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0
-1
hariton (Лозовая)
23.07.2020 в 22:10
100%
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0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
23.07.2020 в 21:49
Це якась маячня! 74 роки!!!
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+1
0


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