Стефан Решко: Луческу в 74 пора бы на пенсию

За несколько дней, минувших с момента отставки Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского «Динамо», обсуждения всего, что связано с этим, накалило информационное пространство донельзя. То же самое можно сказать и о разговорах, которые ведутся вокруг нового рулевого столичного клуба - Мирчи Луческу.

Хотя всего меньше суток назад обсуждения в среде болельщиков и специалистов касались другой темы - возможной кандидатуры преемника Михайличенко. Какие только фамилии не назывались на эту роль! Одни считали, что пришедшим ему на смену должен быть украинский тренер - будь он из категории «динамовских сердец» или же никогда не имевший отношения к нашему гранду. Другие сходились во мнении, что новым главным тренером должен стать иностранный специалист, причем непременно с дальнего зарубежья. Теперь, когда столичный клуб официально объявил о назначении 74-летнего румына на пост рулевого, интересно узнать мнение бывших динамовцев. Корреспондент UA-Футбол поинтересовался им у выступавшего в 70-е годы Стефана Решко.

- Как отреагировали на назначение Мирчи Луческу новым главным тренером «Динамо» и что ожидаете от его работы в этом клубе?

- Когда узнал новость о Луческу, то немного удивился. Он ведь всегда был соперником киевского клуба, и часто проявлял недовольство: мол, Григорий Михайлович - президент, «Динамо» помогают… Подобных случаев было много, мы даже не раз его на КДК разбирали за неспортивное поведение. Но если посмотреть с другой стороны, то тренер он опытный и знает футбол во всех его проявлениях. Хотя в 74 года пора бы на пенсию, конечно (улыбается).

Луческу привык работать с бразильцам, как это было в «Шахтере». Во многом благодаря им горняки и выиграли Кубок УЕФА. Когда приходит новый тренер, то сдвиги к лучшему в игре и эмоциональный всплеск всегда есть. Наверняка теперь что-то изменится по части организации игры, появятся какие-то тактические новшества и ходы. У каждого тренера есть своя изюминка. Так что будем ждать качественной и зрелищной игры, и самое главное - положительного результата.

- В игровых видах спорта и в футболе в частности давно бытует поговорка: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Насколько она может быть применима к недавней отставке Алексея Михайличенко?

- В данном случае я бы сказал, что и команда не та, и тренер не тот. Высококвалифицированных игроков нет, поэтому тренеру тяжело сделать сильную команду. При всем уважении к заслугам Алексея Михайличенко могу сказать, что он слабый тактик и организатор. Да, он хороший парень, но это не профессия. Что касается самих футболистов, то у нынешней молодежи все по-другому, чем при том же Лобановском. У них совершенно иные взгляды на футбол, на жизнь. Привилегии, развлечения и большие деньги - все это расслабляет и развращает людей. Даже один из библейских героев царь Давид говорил: «Не думайте о деньгах и не собирайте их, потому что не это главное». Вот оно и получается, что футбола нет, и нормальных футболистов тоже. Ныне у молодежи нет такого понятия, как запредельная мобилизация сил и желание умереть на поле в борьбе за достижение нужного результата. А ведь когда нет мастерства, то нужно брать работой, настойчивостью, желанием, упорством, самоотдачей, движением. Нужно всячески мешать сопернику, давить его прессингом, а когда нужно - «закрываться». Нынче же все хотят добиваться результата налегке, за счет импровизации. Но все это неправильно.