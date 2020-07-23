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Я в этот клуб вх@@рил полтора миллиарда: Суркис после назначения Луческу пообщался с фанатами

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо на пальцах объяснил свое решение

Я в этот клуб вх@@рил полтора миллиарда: Суркис после назначения Луческу пообщался с фанатами
Новина українською

Сегодня в украинском футболе разорвалась информационная бомба – киевское "Динамо" назначило главным тренером одиозного экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу.

Такое решение руководства киевского клуба понравилось не всем - ультрас "Динамо" шокированы самим фактом, что их любимую команду доверили человеку, в течение 13-ти сезонов возглавляла главных оппонентов во внутреннем чемпионате.

Поэтому болельщики приехали к воротам клубного стадиона чтобы пообщаться с президентом клуба Игорем Суркисом. Суркис не стал уходить от разговора и пообщался с фанатами.

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На вопрос, рассматривались ли другие кандидатуры, Суркис ответил, что нет, потому что эта самая оптимальная.

"Неужели вас не смущает, что человек с таким прошлым будет причастна к нашему клубу? Дело же не в том, что он у нас выигрывал. Ведь выигрывал и Фонсека, сейчас Каштру. Но у них нет враждебного отношения. Потому что они не говорили различной гадости. Неужели вы смирились, что Мораеш перешел из "Динамо" в "Шахтер"? Нынешнее ваше решение - это то же, что Ребров ушел бы работать в "Шахтер". Вы с этим смирились?", - спросили представители ультрас владельца "Динамо".

"Такого бы не было. А с Мораешем смирился. Так же смирился с тем, что вы написали "Суркисы, отъе...сь от "Динамо", - вспомнил Суркис оскорбительную историю с баннером.

Когда же Суркису напомнили, что Луческу скоро исполнится 75, он привел пример Валерия Лобановского: "Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов".

По словам Суркиса, Луческу переговорил со всем руководством клуба и никого менять не собирается. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов. В тренерский штаб Мирча возьмет Александра Спиридона (молдавского специалиста, который был его помощником в "Шахтере" и "Зените"), а также привезет свою научную группу, которой, по словам владельца "Динамо", в клубе после смерти Анатолия Зеленцова, по сути, нет. "Точнее есть, но она отстала", - уточнил Игорь Михайлович.

После этих слов Суркису упрекнули: "Неужели вы действительно считаете, что Луческу чего-то в "Шахтере" достиг исключительно благодаря своему тренерскому гению? Разве вы не понимаете, что нынешняя деятельность клубных структур в "Динамо" не выдерживает никакой критики? "Шахтер" преуспел, потому что набрал профессиональных менеджеров, которые знают свое дело. Ахметов в структуру клубной жизнедеятельности не лезет, ведет себя как владелец".

Игорь Суркис парировал: "Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы по стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вх ... рил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите".

"Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное, - добавляет Суркис. - Но! Мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену. Схема проста: все наши важные матчи судило двое арбитров - Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?"

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"Вы все увидите, - подытожил Суркис. - Он мне пообещал. А что он говорил раньше? Так он и меня оскорблял. Так же, как вы - не пришли со мной говорить, а плакат на всю страну вывешивали. Принесите бабки и управляйте. А вы хотите управлять за мои деньги, говорить о чести и достоинстве. Так не будет. Я прожил 61 год и знаю, что такое честь и достоинство. Они у меня есть. Когда меня журналисты записали, есть ли в стране война. Я ответил. И не надо меня связывать с Медведчуком и старшим Суркисом. Я сказал, что все политики - лжецы и я в политику не иду. У меня есть свое видение. Сейчас я принял решение, которое, с моей точки зрения, принесет киевском "Динамо", б ..., пользу. Может, я ошибся. Но у меня с Луческу договоренность: "Нет результата - расходимся". Без какой-либо компенсации. А сейчас есть контракт. Вы готовы заплатить компенсацию, чтобы его разорвать? Если да - уволю его сегодня".

После этой тирады разговор оборвался внезапно. По инициативе фанатов. "Игорь Михайлович, весь Киев, вся Украина сегодня в шоке от вашего решения. О чем еще можно говорить?"

Стороны разошлись без рукопожатий...

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Unselfish (Белая Церковь )
23.07.2020 в 22:32
А если по сути, Суркис раставил все верно. Кто платит, тот и музыку заказывает. Если есть желающие посидеть за роялем и поиграть, милости просим, 30 лямов на содержание+ 10-15 на трансферы... Желающие???
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
23.07.2020 в 22:35
Я думаю, что если бы акции Динамо попали в свободную продажу, очень быстро нашлись бы "желающие".
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
23.07.2020 в 22:38
Они в поинципе не могут быть в свободном доступе, так как это ЗАО, но прийти и сделать предложение никто не мешает...
0
0
Володимирович (Кременчуг)
23.07.2020 в 22:42
Лекарю, потрібен лікар, майже так і в ДК)))
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
23.07.2020 в 22:52
мы уже видели в УПЛ клубы с историей на которые покупателей не нашлось и где эти клубы? Последним стали Карпаты
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.07.2020 в 22:24
судя по тому как Игореня злобно мурчит, он прекрасно понимает что спорол фигню. И это раздражение будет переадресовываться на Цыгана
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
23.07.2020 в 22:23
С*ука, я голосовал в опросах за иностранного специалиста... Но только не за это ч.мо, которое назначили ГТ. Это просто п*издец, слов нет, в голове не умещается. Этому "мистеру" придется очень сильно постараться, чтобы заслужить уважение болельщиков клуба.
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+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
23.07.2020 в 22:34
30 лямов на содержание и 10-15 млн на трансферы и будешь выбирать тренера сам...
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
23.07.2020 в 22:36
Нах*уй иди
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.07.2020 в 22:16
Кстати почему Ребров не мог перейти в Шахтер в качестве тренера.Ребров если я помню в динамо и пришел из Шахтера игроком
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+1
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.07.2020 в 22:15
Схема проста: все наши важные матчи судило двое арбитров - Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?"У Суркиса маразм.Эти двое как раз тянули топили Зарю.А суркис еще и не доволен)
Ответить
+2
-8
Unselfish (Белая Церковь )
23.07.2020 в 22:18
Ой, сиди в своём Симферополе и не вякай. Сколько пеналей назначила Монзуль в ворота Динамо? А скольких удалила? Скройся...
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+4
-2
aleks68
23.07.2020 в 22:37
просто бумеранг вернулся.вашим салом по вашим же мусалам. не ной
+1
-3


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