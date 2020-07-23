Динамофилия или Динамофобия? Как на самом деле Луческу отзывался о киевском Динамо

Многие фаны “Динамо” встретили назначение Луческу шоком и неприятием. Все, что связано с “Шахтером”, киевскими болельщиками воспринимается с болезненным отвращением. А Мирча Луческу долгое время был символом донецкого “Шахтера”.

По словам Андрея Воробья, в “Шахтере” образ врага из киевского “Динамо” активно стал создаваться в конце 90-х. Луческу пришел в “Шахтер” в 2004-м. За 12 лет в донецком клубе он выиграл 22 трофея. Доминирование “Шахтера” не могло восприниматься в отрыве от политического климата в стране. Донецк заявлял о себе громко, нахально, высокомерно. Луческу воплощал эту спесь. Он принципиально отказывался говорить на русском и украинском. Его отношение к украинским футболистам можно назвать дискриминационным (“Бразильская диаспора в центре поля и в атаке обеспечивает зрелищную игру и привлекает зрителей на стадион. Украинцы отвечают за оборону”. 05.01.2014). Луческу не уважает местных легенд (“Я очень удивился высокому рейтингу Лобановского в рейтинге тренеров France Football. За пределами Украины он ничего не достиг”. 20.03.2019), он считал необходимым высказывать свое мнение по любому поводу и давал свои советы тем, кто в них не нуждался. Иногда казалось, что Луческу слишком много в украинском футболе. Чаще всего это казалось болельщикам “Динамо”.

“Динамо” всегда было раздражителем для Луческу. Но как он на самом деле высказывался о киевском клубе? Были ли в его словах неуважение, ненависть, презрение? Попробуем разобраться.

Судьи и Динамо

В ноябре легендарной фразе Луческу “Браво, Федерация” исполнится 14 лет. Новый тренер “Динамо” часто и со вкусом спекулировал на тему судейства. До 2012-го года, когда Григорий Суркис возглавлял ФФУ, объектом нападок Луческу была федерация футбола.

“Если я уеду, братья Суркисы смогут делать все, что захотят” (11.11.2006).

“Необходимо, чтобы один из братьев Суркисов перестал выполнять свои функции, чтобы в украинском футболе воцарилась справедливость. Григорий руководит федерацией, а Игорь – киевским «Динамо». <...>. Этот сезон начался под девизом: «Все для них»” (02.11.2009).

Даже когда Григорий Суркис покинул свою должность в ФФУ, Луческу оставался уверен в том, что судейский корпус настроен против “Шахтера”.

“Я постоянно говорил: чтобы обыграть “Шахтер” в чемпионате Украины, наша команда должна остаться в меньшинстве”(12.10.2014).

При этом Луческу никогда прямо не указывал на то, что “Динамо” “работает” с арбитрами. Скорее он высказывал свое разочарование из-за того, что в матч “ведущих команд” вмешивались посторонние факторы.

“Я хотел бы подчеркнуть, что никогда ничего не имел ни против игроков “Динамо”, ни против самого клуба. Всегда с уважением относился к ним. А если и выступал, то лишь против системы, которая существует и которая не дает возможности другим командам” (28.10.2009).

“Нашим противникам наверное нужна помощь, чтобы нас обыграть. Это стыдно. Ведь сегодня играли две ведущие команды Украины. В составе нашей команды был удален Шевчук <...> Что касается "Динамо", то я уважаю эту команду. Понимаю киевлян: они находятся в ситуации, когда уже пора что-то завоевывать. Команда Реброва показывает хорошую игру. Не думаю, что "Динамо" сегодня нужна была помощь” (05.10.2014)

Формат чемпионата, фактор домашнего поля и Динамо

Луческу был одним из идеологов нового формата УПЛ, при котором команды разбивались на шестерки после определенного количества туров. Тренер “Шахтера” принялся активно поднимать эту тему после вынужденного переезда “горняков” в Киев.

“Нам непросто будет выиграть чемпионат Украины в этом году. Сейчас все подстроено под “Динамо”. Киевляне отказались играть по схеме, которую предлагал наш клуб. А формат чемпионата в два круга выгоден только одной команде – «Динамо»” (09.12.2014).

“Все так организовано, чтобы максимальные шансы имел только один клуб. Конечно, я говорю о киевском "Динамо", которое 80 процентов матчей проводит дома, при поддержке своих болельщиков. В таких условиях очень сложно конкурировать” (29.06.2015).

Домашнее преимущество “Динамо” Луческу вспоминал по поводу и без.

“Совершенно не удивлен жребием. Знал, что нам попадется ”Днепр”… Но хочу снова обратить внимание на неравные условия, в которых находятся команды, участвующие в полуфинале Кубка. Во второй паре, “Динамо" – “Олимпик”, оба поединка состоятся на поле киевлян” (09.04.2015).

Есть ли в этих словах какая-то крамола? Луческу просто защищает интересы своего клуба. Чем он отличается от Хосепа Гвардиолы, который в последнии дни стал яростно нападать на критиков “Манчестер Сити”? Гвардиола позволяет себе резкие высказывания. Недавно он сказал, что уважает футбольные усилия “Арсенала”, но не его действия вне поля. Луческу же, напротив, часто подчеркивал благоприятное отношение к киевскому клубу в целом.

“Я уважаю и клуб "Динамо", и его игроков” (02.08.2013).

Игра в поддавки и Динамо

Не только судьи и не только формат чемпионат и фактор домашнего поля играли в пользу “Динамо”. По мнению Луческу, некоторые украинские команды неравномерно распределяли свои силы на матчи киевлян и “горняков”.

“Для нас важнейшим поединком будет встреча непосредственно с "Динамо". Для того, чтобы победить в чемпионате, они должны нас обыграть. Не обыграют – значит, не заслуживают чемпионства. Столько, сколько в Украине занимаются нашими непосредственными соперниками, – это ненормально и непорядок” (13.04.2016).

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«"Динамо" должно было показать, что является чемпионом. Но теперь возникает вопрос о честности этого чемпионата. Есть некоторые команды, которые только притворяются, что играют с "Динамо", а через неделю играют с нами не на жизнь, а на смерть, агрессивно. Так мы и потеряли очки. Мы в Европе показываем, что являемся самой лучшей командой Украины. Поздравляю "Динамо" с победой в чемпионате, но не могу промолчать: за их спиной находятся люди, которые занимаются не теми вещами. Это не дает расти чемпионату Украины"» (01.05.2016).

“Есть такие команды, которые против "Динамо" играют не в полную силу, а против нас убиваются, ломают нам ноги. В особенности это было заметно в последних поединках, когда соперник был супермотивирован. Они пользовались тем, что наши футболисты порой думали о матчах Лиги Европы, дабы себя поберечь и иметь возможность играть в полуфинале этого турнира. Все-таки мы добываем очки и для Украины в целом! Защиты в таких поединках со стороны судей не было никакой <...> Я уже говорил и повторял: еще раз поздравляю "Динамо" с чемпионством. Это демонстрация того, что некоторые команды играют с нами в одной манере, с ними – в другой. И судейство аналогично: с нами одно, а с ними...” (02.05.2016).

На что похожи эти комментарии? Это скорее не гневная критика “Динамо”, а не очень утонченная попытка манипуляции общественным мнением.

Луческу как настоящий тренер и Ребров для картинки

Сергей Ребров в качестве главного тренера “Динамо” дважды выиграл чемпионский титул у “Шахтера”. Скандальным стало высказывание Луческу о том, кто действительно управляет “Динамо”.

“В киевском “Динамо” не Ребров главный тренер, ведь в команде есть испанский специалист, который все регулирует. А Ребров больше для картинки” (10.06.2015).

Неуважение к “Динамо”? Прием по уменьшению достижений своего соперника – это один из элементов тренерской работы, своего рода “mind games”, к которым часто прибегал Жозе Моуриньо. Луческу знает, что его слова приобретают резонанс и умело этим пользуется. Имеют ли такие высказывания какую-то ценность, вопрос другой.

Луческу – умелый управленец и провалы Динамо

Новый тренер “Динамо” никогда не проявлял скромность, когда говорил о своих успехах и достижениях. Конечно, это может раздражать.

“Я купил игроков на 200 миллионов, а продал – на 300 миллионов. Мы в плюсе” (08.01.2014).

При этом Луческу не мог не замечать, что в киевском клубе дела ведутся не так успешно.

"Сегодня наше дерби с "Динамо" уже не является таким неистовым, как это было раньше. Все потому, что Киев совершает ошибку, покупая игроков, которые уже находятся в статусе звезд: Велозу, Кранчар и еще три-четыре других игрока. Мы доминируем в игре, организации, мы прогрессируем. А в споре индивидуальностей и команды всегда побеждает единый коллектив” (03.01.2013).

"За последний год "Динамо" потратило более 40 миллионов евро, чтобы нас догнать. Но мы их превосходим уже три года, так что в столичной команде царит разочарование" (08.04.2013).

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“Ошибка руководства “Динамо” в том, что их трансферы были невероятно дорогими. Например, для того, чтобы выиграть два чемпионства подряд, им пришлось подписать долгосрочный контракт с Ярмоленко на семь миллионов. Это нонсенс, так не делается. И наверняка это не нравилось игрокам внутри команды" (25.10.2019).

“Пока я был тренером “Шахтера”, “Динамо” поменяло их около десяти. Так нельзя. Не выиграл – вон, не выиграл – вон. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему. Все тренеры “Динамо”, с которыми я играл, были хорошими. Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты” (12.08.2019).

Глумление, заносчивость, высокомерие? Скорее искреннее желание видеть равного себе соперника.

“Как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет в "Шахтере"?", – говорил Луческу в одном интервью. В другом он утверждал, что работа в сборной Турции станет последней в его карьере. Луческу – словоохотливый тренер, и не все его прогнозы, предсказания и обещания сбываются. В его комментариях можно видеть как злостную манипуляцию, так и искреннюю преданность своему клубу. Современный профессиональный тренер работает с общественным мнением так же, как и с собственной командой. Луческу всегда был в своем деле специалистом. Он выкладывался на полную в противостоянии с “Динамо”.

Теперь он оказался на другой стороне.