Суркис: Луческу выгнали из Шахтера и он затаил обиду. Он хочет доказать Ахметову

После увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко президент клуба Игорь Суркис принял нестандартное решение назначить на вакантную должность экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу.

Данное решение понравилось не всем, и поэтому ультрас киевлян пришли на стадион "Динамо" пообщаться с руководством. Игорь Суркис от разговора уходить не стал и так пояснил данное назначение.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам.

Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получите", - сказал Суркис.