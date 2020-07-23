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Суркис: Луческу выгнали из Шахтера и он затаил обиду. Он хочет доказать Ахметову

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо рассказал о муках с выбором главного тренера

Суркис: Луческу выгнали из Шахтера и он затаил обиду. Он хочет доказать Ахметову
Новина українською

После увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко президент клуба Игорь Суркис принял нестандартное решение назначить на вакантную должность экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу.

Данное решение понравилось не всем, и поэтому ультрас киевлян пришли на стадион "Динамо" пообщаться с руководством. Игорь Суркис от разговора уходить не стал и так пояснил данное назначение.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам.

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Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получите", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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armik (Киев)
23.07.2020 в 22:52
Шо блин, доказать? Жаловаться на финансирование и долготерпение Ахметова просто смешно.Отдача была маловато и исчерпал себя полностью.Вот и выгнали.Что он может доказать в команде с гораздо меньшими финансами и психопатом президентом? Ровным счётом ничего. Видели уже в Зените, где он умудрился жаловаться на судей.Это уже паранойя.
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aleks68
23.07.2020 в 22:51
на обиженных воду возят.время покажет
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
23.07.2020 в 22:50
ну хуже уже не будет, Михаличенко не тренер
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Лекарь (село Дарница)
23.07.2020 в 22:40
Мда... Получите. Я лично - получил.
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