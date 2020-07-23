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Суркис: Луческу выгнали из Шахтера и он затаил обиду. Он хочет доказать Ахметову
Президент Динамо рассказал о муках с выбором главного тренера
После увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко президент клуба Игорь Суркис принял нестандартное решение назначить на вакантную должность экс-наставника "Шахтера" Мирчу Луческу.
Данное решение понравилось не всем, и поэтому ультрас киевлян пришли на стадион "Динамо" пообщаться с руководством. Игорь Суркис от разговора уходить не стал и так пояснил данное назначение.
"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам.
Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получите", - сказал Суркис.