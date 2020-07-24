Известна зарплата Луческу в киевском Динамо

Румынский 74-летний специалист Мирча Луческу будет получать в столичном клубе 1,2 млн евро в год, сообщает Чемпион.

Сам контракт подписан на 2 года с возможностью продления еще на один.

Также в контракте есть такие бонусы: в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов и получения чемпионства в УПЛ главный тренер в обоих случаях получит по 500 000 евро.

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Поэтому в случае выполнения всех задач киевского "Динамо" сумма зарплаты Луческу вместе с бонусами составит 2,2 млн евро.

Притом в "Шахтере" Луческу получал 3,5 млн евро в год, а "за поребриком", в российском клубе "Зенит" - 5 млн евро.