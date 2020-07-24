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Известна зарплата Луческу в киевском Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Вместе с бонусами

Известна зарплата Луческу в киевском Динамо
Новина українською

Румынский 74-летний специалист Мирча Луческу будет получать в столичном клубе 1,2 млн евро в год, сообщает Чемпион.

Сам контракт подписан на 2 года с возможностью продления еще на один.

Также в контракте есть такие бонусы: в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов и получения чемпионства в УПЛ главный тренер в обоих случаях получит по 500 000 евро.

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Поэтому в случае выполнения всех задач киевского "Динамо" сумма зарплаты Луческу вместе с бонусами составит 2,2 млн евро.

Притом в "Шахтере" Луческу получал 3,5 млн евро в год, а "за поребриком", в российском клубе "Зенит" - 5 млн евро.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург) зарплата
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Источник:
Чемпіон

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
24.07.2020 в 09:13
Нормально, на аспирин хватит
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+3
0
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armik (Киев)
24.07.2020 в 09:02
Ну, 300-400 тыщ получить успеет. Будулаю прибавка к пенсии на гостинцы для правнуков, у срулей все равно дурные деньги, просрут без всякой пользы.
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
24.07.2020 в 08:03
Любят считать чужие деньги. Хуже не будет, если конечно "идейные" не начнут сливать тренера ... но и с этим легко бороться .
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+3
-5


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