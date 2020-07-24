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Новый Тайсон-взрыв в Бразилии: тренер, директор и президент "Интера" заговорили об игроке Шахтера
Но на этот раз гораздо сдержаннее
После получения 13-го чемпионства донецким "Шахтером" в УПЛ, Тайсон написал о трофее у себя в Instagram, и нарвался на комментарий другого бразильского футболиста - Фелипе Луиса, который поиграл в "Аяксе", "Челси", "Атлетико", а не так давно вернулся на родину в "Фламенго". Он позвал Тайсона домой: "А теперь ты можешь вернуться. Приезжай сюда!".
Краткое сообщение известного игрока сборной Бразилии вызвало новую волну интереса к легионеру украинского "Шахтера". В СМИ вспомнили, что у Тайсона контракт с "горняками" до середины 2021, а предварительное соглашение с любым клубом он может подписать уже в декабре.
Президент "O Clube do Povo" ("народного клуба"), как называют СК "Интернасьональ", Марсело Медейрос, заметил, что Тайсон всегда говорил о том, что хотел бы снова сыграть за "Интер".
Он - игрок, которым интересуются лучшие клубы Европы. Клуб, в котором он находится ["Шахтер"], платит очень хорошо. (...) Но Это очень дорого, это большие деньги, - отреагировал на вероятность подписания Тайсона президент, которого цитирует BolaVIP.
Директор клуба Родриго Каэтано на радио Bandeirantes сообщил, что общался с Тайсоном. Притом клубный менеджер был очень осторожен в высказываниях о подписании игрока.
Я неоднократно с ним общался, но мы никогда не продвигались в переговорах. Мы обязаны придерживаться своих действующих контрактов. У Тайсона контракт действует до середины следующего года. За короткий срок договориться невозможно. Если вы имеете в виду последние полгода его контракта, то об этом можно говорить только в том случае, если будет понятно, что подписание Тайсона - самый лучший шаг для клуба.
Аргентинский наставник "Интернасьоналя" Эдуардо Кудет, известный как Чачо, отметил, что также переписывался с Тайсоном и звал домой.
Это правда, что мы обмениваемся сообщениями. Он очень презентабельный игрок, как для "Интера", отличный футболист! Я знаю, что он еще и прекрасный человек. Я не знаю, будет ли он здесь в 2021 году, но я бы хотел, чтобы наши пути судьбы пересеклись, - цитирует его Revistacolorada.