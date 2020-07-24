Севидов выделил главную задачу Луческу в киевском Динамо

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире UA-Футбол высказал свое мнение относительно основной причины, почему румынский 74-летний специалист Мирча Луческу был приглашен в киевское "Динамо".

По мнению Севидова, говорится о том, чтобы отойти от стандартов самого "Динамо" в стратегии развития клуба.

Потому что Луческу действительно много вложил в "Шахтер", занимался почти всем! Может не совсем корректно сравнивать с Алексом Фергюсоном в "Манчестер Юнайтед", но он занимался всем, как и Луческу в "Шахтере". И одна из главных причин приглашения Луческу - это то, что Игорь Суркис наконец решил что-то изменить. Эти "динамовские сердца", "засиделись"... Все так. Но это легендарный клуб с легендарными футболистами, в клубе работают легенды, до которых современному поколению футболистов уже не дотянуться.