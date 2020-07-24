Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов выделил главную задачу Луческу в киевском Динамо
Развитие клуба в целом
Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире UA-Футбол высказал свое мнение относительно основной причины, почему румынский 74-летний специалист Мирча Луческу был приглашен в киевское "Динамо".
По мнению Севидова, говорится о том, чтобы отойти от стандартов самого "Динамо" в стратегии развития клуба.
Потому что Луческу действительно много вложил в "Шахтер", занимался почти всем! Может не совсем корректно сравнивать с Алексом Фергюсоном в "Манчестер Юнайтед", но он занимался всем, как и Луческу в "Шахтере".
И одна из главных причин приглашения Луческу - это то, что Игорь Суркис наконец решил что-то изменить. Эти "динамовские сердца", "засиделись"... Все так. Но это легендарный клуб с легендарными футболистами, в клубе работают легенды, до которых современному поколению футболистов уже не дотянуться.
Я думаю, что Луческу призван добавить штрихи, чтобы "Динамо" стало именно европейским клубом с европейским подходом. В киевском "Динамо" сейчас работает лучший менеджер по формированию команд - это Евгений Красников. Но ему тоже не удается. И есть какие-то причины на это. Он привозит хороших бразильцев, но они не играют. Мы в комплексе рассматриваем - говорим Луческу, а имеем в виду бразильцев. От этого также не стоит отступать.
Но и вектор со своими воспитанниками, думаю, с Луческу также обсуждали. Потому что сунуть голову в петлю - зачем это Луческу? Какой смысл? Я могу ошибаться, но развитие клуба должно лечь именно на плечи Мирчи Луческу.