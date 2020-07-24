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Севидов выделил главную задачу Луческу в киевском Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Развитие клуба в целом

Севидов выделил главную задачу Луческу в киевском Динамо
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире UA-Футбол высказал свое мнение относительно основной причины, почему румынский 74-летний специалист Мирча Луческу был приглашен в киевское "Динамо".

По мнению Севидова, говорится о том, чтобы отойти от стандартов самого "Динамо" в стратегии развития клуба.

Потому что Луческу действительно много вложил в "Шахтер", занимался почти всем! Может не совсем корректно сравнивать с Алексом Фергюсоном в "Манчестер Юнайтед", но он занимался всем, как и Луческу в "Шахтере".

И одна из главных причин приглашения Луческу - это то, что Игорь Суркис наконец решил что-то изменить. Эти "динамовские сердца", "засиделись"... Все так. Но это легендарный клуб с легендарными футболистами, в клубе работают легенды, до которых современному поколению футболистов уже не дотянуться.

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Я думаю, что Луческу призван добавить штрихи, чтобы "Динамо" стало именно европейским клубом с европейским подходом. В киевском "Динамо" сейчас работает лучший менеджер по формированию команд - это Евгений Красников. Но ему тоже не удается. И есть какие-то причины на это. Он привозит хороших бразильцев, но они не играют. Мы в комплексе рассматриваем - говорим Луческу, а имеем в виду бразильцев. От этого также не стоит отступать.

Но и вектор со своими воспитанниками, думаю, с Луческу также обсуждали. Потому что сунуть голову в петлю - зачем это Луческу? Какой смысл? Я могу ошибаться, но развитие клуба должно лечь именно на плечи Мирчи Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Александр Севидов Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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aleks68
24.07.2020 в 10:34
какие там ещё задачи?в шахтёре есть ахметов .он сказал,он и сделал.а как поведёт себя суркис?брать молодых бразильцев,воспитывать и дорого продавать?хозяев динамо жаба задавит
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armik (Киев)
24.07.2020 в 10:20
Главная задача будулая - не уснуть во время игры и не сходить под себя на прессухе.
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