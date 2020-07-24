Олег Смалийчук работает над уставом Карпат - СМИ

Львовские "Карпаты" не собираются прекращать свое существование - клуб рассматривает несколько вариантов возвращения, а совладелец "зелено-белых" с управленческой долей Олег Смалийчук работает над уставом клуба, сообщает ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников.

Он опроверг информацию о том, что "Карпат" больше не будет ни в каком виде.

Иначе зачем тогда Смалийчук приходил в клуб? "Карпаты" готовятся перезапускаться, сейчас над этим работают - начиная от любителей и даже есть вариант возвращения в УПЛ. Я с трудом представляю, как это возможно, но такой вариант витает. А еще новые "Карпаты" собираются взять на себя долги старых, чтобы это не выглядело, как афера.

Также Болотников отметил, что Олег Смалийчук нарабатывает основополагающий документ для существования "зелено-белого" клуба.

Насколько знаю, Смалийчук очень много работает над уставом. Это не просто документ, а очень важная вещь для него. Он хочет, чтобы президент избирался советом, приводил свою команду и уже не мог ее увольнять- только инициировать увольнение этих людей, а уже совет будет принимать решение. То есть не будет ручного управления, как у других клубах. Звучит интересно - посмотрим, что из этого получится.

Напомним, что за два неявки на матчи "Карпаты" были исключены из УПЛ.