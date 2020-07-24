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Олег Смалийчук работает над уставом Карпат - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб возьмет на себя все долги

Олег Смалийчук работает над уставом Карпат - СМИ
Новина українською

Львовские "Карпаты" не собираются прекращать свое существование - клуб рассматривает несколько вариантов возвращения, а совладелец "зелено-белых" с управленческой долей Олег Смалийчук работает над уставом клуба, сообщает ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников.

Он опроверг информацию о том, что "Карпат" больше не будет ни в каком виде.

Иначе зачем тогда Смалийчук приходил в клуб? "Карпаты" готовятся перезапускаться, сейчас над этим работают - начиная от любителей и даже есть вариант возвращения в УПЛ. Я с трудом представляю, как это возможно, но такой вариант витает. А еще новые "Карпаты" собираются взять на себя долги старых, чтобы это не выглядело, как афера.

Также Болотников отметил, что Олег Смалийчук нарабатывает основополагающий документ для существования "зелено-белого" клуба.

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Насколько знаю, Смалийчук очень много работает над уставом. Это не просто документ, а очень важная вещь для него. Он хочет, чтобы президент избирался советом, приводил свою команду и уже не мог ее увольнять- только инициировать увольнение этих людей, а уже совет будет принимать решение. То есть не будет ручного управления, как у других клубах. Звучит интересно - посмотрим, что из этого получится.

Напомним, что за два неявки на матчи "Карпаты" были исключены из УПЛ.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
24.07.2020 в 11:46
В Карпатах керівництво давно не дружить з головою. Шо Диміньський шо Смалійчук. Для чого тоді треба було зніматися з вишки? І для чого провертати незрозумілу аферу, якщо борги залишаютяся? З такими боргами хіба грати на область, чи як там тепер буде після адмінреформи - першість Львівського району.
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Вано (Lviv)
24.07.2020 в 12:45
Даний варіант мені здається робиться тільки для одного, очищення клубу від мойші коломойші раз він не хоче ні продати клуб ні допомагати, хоча як це зробити щоб клуб залишився тим же клубом, мені важко зрозуміти, але мабуть вони там щось знають раз такий варіант розглядають.
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Prach13 (Дрогобич)
24.07.2020 в 13:40
Що би очистити Карпати вiд коломойського то потрiбно робити Карпати2 i починати з самих низiв! але в нас однi патрiоти i iм немаэ коли займатися Карпатами!а смайлiчук це навiть не смiшно!
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