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Севидов: Я так и не услышал самого важного комментария о назначении Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

От Ахметова

Севидов: Я так и не услышал самого важного комментария о назначении Луческу
Новина українською

Александр Севидов, известный украинский футбольный тренер, во включении вживую UA-Футбол удивился, почему президент "Шахтера" Ринат Ахметов до сих пор публично не прокомментировал назначение Мирчи Лическу наставником киевского "Динамо".

Пока я не услышал важнейшего комментария, самого интересного после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо". Я жду, когда отреагирует и что скажет президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Он обязан отреагировать!

Это значительная фигура! Вы помните, что когда Луческу был на волоске от увольнения в "Шахтере", именно Ахметов принял весьма спорное, но важное решение оставить его. И Мирча выиграл Кубок УЕФА.

Поэтому это не просто тренер, который несколько лет проработал в "Шахтере", а наставник, который перевернул страницу гегемонии киевского "Динамо".

Напомним, что Мирча Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера" в 2004-2016 годах.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
24.07.2020 в 12:41
Я и не думал, что окончательно похоронить киевское Динамо удастся так скоро, - сказал Ренат Леонидович.
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