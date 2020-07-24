Севидов: Я так и не услышал самого важного комментария о назначении Луческу

Александр Севидов, известный украинский футбольный тренер, во включении вживую UA-Футбол удивился, почему президент "Шахтера" Ринат Ахметов до сих пор публично не прокомментировал назначение Мирчи Лическу наставником киевского "Динамо".

Пока я не услышал важнейшего комментария, самого интересного после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо". Я жду, когда отреагирует и что скажет президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Он обязан отреагировать!

Это значительная фигура! Вы помните, что когда Луческу был на волоске от увольнения в "Шахтере", именно Ахметов принял весьма спорное, но важное решение оставить его. И Мирча выиграл Кубок УЕФА.

Поэтому это не просто тренер, который несколько лет проработал в "Шахтере", а наставник, который перевернул страницу гегемонии киевского "Динамо".