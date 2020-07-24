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Как попасть на карантинный футбол. Колос и Александрия назвали условия допуска фанов на трибуны

Премьер-лига
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Первые матчи со зрителями

Как попасть на карантинный футбол. Колос и Александрия назвали условия допуска фанов на трибуны
Новина українською

"Колос" и "Александрия" назвали условия посещения болельщиками матчей команд в Киеве на НСК "Олимпийский" и в Александрии на КСК "Ника", завтра, 25 июля. Это будут полуфиналы плей-офф за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.

Накануне Министерство здравоохранения позволило посещение футбольных матчей в Украине зрителями с условием, что заполняемость должна составлять лишь 25% от вместимости каждой арены.

Первыми матчами со зрителями будут как раз поединки 1/2 плей-офф Лиги Европы "Александрия" - "Мариуполь" (19:30) и "Колос" - "Днепр-1" (17:00).

В "Колосе" обещают бесплатный вход болельщикам. Правда, для этого нужно на клубную электронную почту прислать заявку с указанием личных данных. В заявку должны входить не более 10 человек.

В то же время есть и замечания о наличии средств личной защиты.

При входе на стадион с собой необходимо иметь паспорт и защитную маску! Без паспорта или маски (даже при наличии приглашения) на стадион человек допущен не будет!

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В Александрии маски для посещения стадиона также будут обязательными. А вот вход на стадион будет платным, билеты можно купить в кассе.

Перед КСК Ника каждому болельщику будут измерять температуру, там же можно будет воспользоваться средствами дезинфекции.

Обязательно соблюдать социальную дистанцию (1,5-2 метра). Занимать места в чаше стадиона строго по местам, указанным в билетах. Не снимать маску на протяжении всего матча. При посещении туалетов не создавать давку и придерживаться социальной дистанции, - обращает внимание руководство "Александрии".

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В статье: ФК Мариуполь Болельщики ФК Александрия Колос (Ковалевка) Лигоевропейский плей-офф СК Днепр-1 Днепр-1 карантин
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