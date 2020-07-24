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Луиш Каштру вернулся в Шахтер

Премьер-лига
(3 голосов)

После небольшого отпуска

Луиш Каштру вернулся в Шахтер
Новина українською

Португальский наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру вернулся в свою команду.

До этого времени команду непродолжительный период возглавлял его первый ассистент Витор Северино. Под его руководством "горняки" провели матч последнего, 32-го тура УПЛ, против "Александрии".

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Каштру в последний раз был во главе команды 15 июня в матче 31 тура УПЛ с "Колосом".

Напомним, что сейчас "Шахтер" готовится к противостоянию 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (ответный матч).

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Твіттер Шахтаря

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Комментарии (5)
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zago51
24.07.2020 в 17:00
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
24.07.2020 в 14:42
Он уже приготовился быть тренером Динамо после Фонсеки)
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0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.07.2020 в 14:38
Вернулся-и ох..ренел
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+4
0
adidas77 (Cумы)
24.07.2020 в 14:23
В Шахтере после вчерашней новости - Свистать всех на верх!
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+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2020 в 14:29
Паника ))))!!! Хватай мешки , вокзал отходит ...!!!))))
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+2
-3
aleks68
24.07.2020 в 15:48
не мели что попало.драли динамо и будут драть
+2
-2


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