Луиш Каштру вернулся в Шахтер

Португальский наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру вернулся в свою команду.

До этого времени команду непродолжительный период возглавлял его первый ассистент Витор Северино. Под его руководством "горняки" провели матч последнего, 32-го тура УПЛ, против "Александрии".

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Каштру в последний раз был во главе команды 15 июня в матче 31 тура УПЛ с "Колосом".

Напомним, что сейчас "Шахтер" готовится к противостоянию 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (ответный матч).