Премьер-лига
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Луиш Каштру вернулся в Шахтер
После небольшого отпуска
Португальский наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру вернулся в свою команду.
До этого времени команду непродолжительный период возглавлял его первый ассистент Витор Северино. Под его руководством "горняки" провели матч последнего, 32-го тура УПЛ, против "Александрии".
Каштру в последний раз был во главе команды 15 июня в матче 31 тура УПЛ с "Колосом".
Напомним, что сейчас "Шахтер" готовится к противостоянию 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (ответный матч).
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Источник:Твіттер Шахтаря
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Комментарии (5)
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zago51
24.07.2020 в 17:00
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таврия19752009 (симферополь)
24.07.2020 в 14:42
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.07.2020 в 14:38
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adidas77 (Cумы)
24.07.2020 в 14:23
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simargl (Чернигов)
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aleks68
24.07.2020 в 15:48
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