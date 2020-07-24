Заря намерена подписать лучшего бомбардира Карпат нынешнего сезона

Украинский хавбек бельгийского "Антверпена" Егор Назарина близок к возвращению в УПЛ.

Как сообщает HLN, в услугах игрока заинтересована луганская "Заря".

По информации источника, клубы уже находятся на продвинутой стадии переговоров, а сам игрок получил разрешение на согласование деталей личного контракта.

Пока что остается лишь неясным, будет это аренда, или полноценный трансфер, так как контракт Назарины с "Антверпеном" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, в сезоне 2019/20 Назарина выступал на правах аренды в составе "Карпат". 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром "зелено-белых", забив 5 голов и отдав 1 ассист в 15-ти матчах.