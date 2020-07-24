Кабаев: Добились своей цели. Группа Лиги Европы - это была наша мечта

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев подвёл итоги завершившегося сезона.

- Этот сезон однозначно можем занести себе в актив. Год назад, когда пришёл новый тренер и новые ребята, мы собирались и обсудили, что хотим бороться за самые высокие места.

Кто-то из болельщиков в нас верил, кто-то нет.

Но мы показали борьбу. Да, возможно, могли играть и в квалификации Лиги Чемпионов, но чуть-чуть не хватило. Групповой этап Лиги Европы и третье место в чемпионате – хороший показатель для нас. Мы рады закончить чемпионат на третьем месте и это плюс.

- Моралью последней игры было не только, чтобы выиграть или сыграть вничью, но и чтобы всё не упустить.

- Тренер наоборот нам сказал, что нужно иметь смелость выигрывать, а не бояться проиграть.

Мы были в шоке после того, как пропустили, но были на сто процентов уверены, что забьём и отыграемся. Во втором тайме прижали соперника, не давая ему создавать моменты у наших ворот. Положительный итоговый результат мы заслужили, и он абсолютно закономерен.

- Давно мы ждали групповой этап Лиги Европы.

- Да, несколько лет. Третий год я в "Заре", и мы никак не могли пробиться в группу. И вот теперь всё получилось. Добились своей цели. Это была наша мечта. Рад, что всё получилось, а вложенные нами силы окупились с лихвой.

- Наверняка стоит поблагодарить болельщиков за поддержку.

- Да, говорю большое спасибо всем, кто нас поддерживал. И у экранов ТВ, и на стадионе, и возле него в период пандемии. Спасибо большое всем тем, кто был с нами в Запорожье. Без вас нам было бы трудно. Даже, когда в Киеве мы уступили "Динамо", всё равно нас встречали и провожали болельщики. Аж мурашки по коже. Да, играем мы не в Луганске, но всё равно нас поддерживают.

- У "Зари" вошло в традицию портить нервы лидерам чемпионата.

- И это хорошо. К нам готовятся. Нас опасаются.

- Но и очки команда теряли там, где не нужно.

- И такое бывало. Иногда бывали периоды нестабильности. У нас молодая команда и, возможно, что-то не получалось. Но всё же, считаю, мы сделали скачок, по сравнению с прошлым годом. И рисунок игры поменялся, и те люди, которые раньше были не на первых ролях, теперь стали играть. Так что, движемся вперёд.

- Насколько важно матчи группового этапа наконец-то сыграть в Запорожье?

- Безусловно важно. Мы здесь базируемся и играем матчи чемпионата. Запорожье давно уже заслужило принять матчи такого высокого уровня. Мы привыкли к этому городу и стадиону. Ты ощущаешь эти стены, будто это твой родной дом. Так что, ждём жеребьёвку и готовимся к групповому этапу. И надеемся, что стадион будет заполнен, а болельщики поддержат команду.

- Что на прощание команда сказала Никите Каменюке?

- Пожелали удачи Никите. Пришло время. Жаль, что такой человек покидает нас, как футболист. Потому что он реально был нашим вожаком. В трудную минуту мог и помочь, и напихать. Занимался вне футбольными вопросами. Он остаётся в системе команды и будет нас видеть. Но его всё равно будет нам не хватать.