Коноплянка: Рад вернуться к работе. Настроение – супер

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка, который вернулся в общую группу после небольшой травмы, рад вернуться к работе.

"Сегодня первый день полноценно тренируюсь с командой. Чувствую себя хорошо. Настроение – супер! Очень рад вернуться. Хоть и не так много пропустил, всего пару недель, но все равно соскучился по привычной работе", - сказал Коноплянка.

Напомним, что "Шахтер" готовится к ответному матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом". Первый поединок в Германии "горняки" выиграли со счетом 2:1.