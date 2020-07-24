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Коноплянка: Рад вернуться к работе. Настроение – супер

Премьер-лига
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Евгений восстановился после небольшой травмы

Коноплянка: Рад вернуться к работе. Настроение – супер
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка, который вернулся в общую группу после небольшой травмы, рад вернуться к работе.

"Сегодня первый день полноценно тренируюсь с командой. Чувствую себя хорошо. Настроение – супер! Очень рад вернуться. Хоть и не так много пропустил, всего пару недель, но все равно соскучился по привычной работе", - сказал Коноплянка.

Напомним, что "Шахтер" готовится к ответному матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом". Первый поединок в Германии "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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