Премьер-лига
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Коноплянка: Рад вернуться к работе. Настроение – супер
Евгений восстановился после небольшой травмы
Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка, который вернулся в общую группу после небольшой травмы, рад вернуться к работе.
"Сегодня первый день полноценно тренируюсь с командой. Чувствую себя хорошо. Настроение – супер! Очень рад вернуться. Хоть и не так много пропустил, всего пару недель, но все равно соскучился по привычной работе", - сказал Коноплянка.
Напомним, что "Шахтер" готовится к ответному матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом". Первый поединок в Германии "горняки" выиграли со счетом 2:1.
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Источник:ФК Шахтер
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