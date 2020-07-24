Саленко: В Динамо точно происходит что-то не то. Протеже назначения Луческу был Ахметов

Известный в прошлом форвард "Динамо" Олег Саленко высказал свое мнение о назначении главным тренером киевлян экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Если в клубе могли пойти на это приглашение, значит, в "Динамо" точно происходит что-то не то. Это уже не футбол, если протеже этого трансфера был Ахметов.

Если говорить о тренерских способностях румынского специалиста, то его так называемая эпоха закончилась, когда он возглавил питерский "Зенит". Когда есть свои разумные специалисты, назначать главным тренером Луческу - это плевок в адрес прежних поколений динамовской команды. Но в первую очередь - в сторону болельщиков.

Наверное, Луческу сейчас будет ставить свои условия, как это было в "Шахтере". Думаю, многие игроки "Динамо" будут настроены к наставнику не лучшим образом... Уже, наверное, пора, чтобы Игорь Суркис сам тренировал команду", - сказал Саленко.