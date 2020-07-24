  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Саленко: В Динамо точно происходит что-то не то. Протеже назначения Луческу был Ахметов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саленко: В Динамо точно происходит что-то не то. Протеже назначения Луческу был Ахметов

Премьер-лига
(7 голосов)

Многим не нравится назначение Луческу

Саленко: В Динамо точно происходит что-то не то. Протеже назначения Луческу был Ахметов
Новина українською

Известный в прошлом форвард "Динамо" Олег Саленко высказал свое мнение о назначении главным тренером киевлян экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Если в клубе могли пойти на это приглашение, значит, в "Динамо" точно происходит что-то не то. Это уже не футбол, если протеже этого трансфера был Ахметов.

Если говорить о тренерских способностях румынского специалиста, то его так называемая эпоха закончилась, когда он возглавил питерский "Зенит". Когда есть свои разумные специалисты, назначать главным тренером Луческу - это плевок в адрес прежних поколений динамовской команды. Но в первую очередь - в сторону болельщиков.

Наверное, Луческу сейчас будет ставить свои условия, как это было в "Шахтере". Думаю, многие игроки "Динамо" будут настроены к наставнику не лучшим образом... Уже, наверное, пора, чтобы Игорь Суркис сам тренировал команду", - сказал Саленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Олег Саленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 19:39
Теперь аж интересно, что мы(фанаты Шахты) в комментариях будем писать...
Ответить
+1
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.07.2020 в 19:41
...по разному будете, по разным эмоциям - как все болеющие, ..."за" и "против", - это нормально....
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 19:44
На евроарене я всегда смотрю матчи Динамо и болею за них!!
+1
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.07.2020 в 19:45
...так я тоже, еще как за него болею....
+1
-1
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 19:46
Я думаю, ничего плохого в приглашении Мирчи не будет!!
+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.07.2020 в 19:51
....знаете фифти-фифти, ...главное как сложатся отношения с Суркисом, с командой то можно разобраться поговорив по человечески, если они конечно хотят расти, нет - на выход, времени нет на амбиции. Ну эта уже проблема Луческо - насколько он хорош в убеждении, не ко мне....
0
0
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 19:53
...мне кажется, его брали что-то менять.
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.07.2020 в 19:56
...да, именно это я и проследил, сломать выживщую систему и построить новую, с учетом динамовских традиции и настроении, но это "по умолчанию" сторон - все все понимают, поэтому Луческо и согласился "в последний раз", это и ему интересно, ну а как, сам бог не знает получится..., камней много...
0
0
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 19:38
Луч взят на 2 года,чтобы что-то построить, а поддержать-это уже вопрос техники.
Ответить
0
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.07.2020 в 19:37
...ну наверно впервые этот "редакционный бред" довел меня... Кого вы тут "насобирали", ..."известный в будущем", "известный в настоящем", ...известный, известный, известный, - кому они "известны", - читать весь этот бред "неизвестных" просто сил нет, ...да, многие знакомы "местному"населению, ну и что? Кого только "опционно" мнении тут редакция не насобирала, ну грош цена им, ...уж поверьте. У Суркиса бизнес, ...понимаете - бизнес, а вместе с ним и держится имя Динамо, "патриоты" вы мои славные... Когда дошло, во что превращается клуб, тут уже не до полемики "чей патриот", ...печально, - да, еще как, но бизнес кушать хочет, прибыль хочет, ...приходится идти на такие "развороты". Так хорошо хоть так экспериментировать начал, а то скоро и Львов будет не под силу, какие там лиги. Низкий поклон тем настоящим болельщикам Динамо, которые понимают, что в трудную минуту надо поддержать и болеть, ну или хотя бы промолчать и вынести это сердцем. Динамо нужна рокировка, да такая, чтобы крышу снесло и потом поставила ее на место с новой шляпой и хорошими ногами, чтобы мозги проветрились от этого "советико-хомус", хотя сам такой, ну не стоит мир, отношения, футбол на месте, примите и распишитесь... Плохо или хорошо такой поворот увидим, но только не застой....
Ответить
+2
-3
Думитреску (Новомосковск)
24.07.2020 в 19:48
Давно не чув такого розумного коменту. Респект! (Я вболівальник "Динамо" з 1986 року і серце в мене теж динамівське, та шокова терапія зараз - саме те).
Ответить
+1
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
24.07.2020 в 20:04
...наболело невмоготу читать весь этот бред - прокломации...
0
0
Dardolis (Первомайск)
24.07.2020 в 19:34
Усьо кормушка для бывших динамовцев кончилась, успокойтесь. Суркис понял, что физруки его просто доят...Приход зарубежного тренера по ходу будет навсегда, если Луч проявит себя, а это означает, что трудоустраивать вас в ДК никто не будет. Век физруков кончился, всего доброго. Ходите экспертами по ТВ.
Ответить
+2
-1
ProstoFAN (Донецк)
24.07.2020 в 19:19
Глядя на это все со стороны, уже надоело это мусоление "динамовских традиций". ТО Динамо закончилось с уходом Валерия Васильевича. ЭТО Динамо не имеет ничего общего с ним. Узбагойтесь и посмотрите на результат.
Ответить
+3
-2
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 19:04
Может быть, хоть ещё одна команда конкурентоспособная в еврокубках появится!!!
Ответить
+4
-1
аалекс ( Крым)
24.07.2020 в 18:42
Насмотрелись мы уже разумных специалистов прежних поколений динамовской команды.
Ответить
+7
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...