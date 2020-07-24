Коноплянка вернулся в общую группу Шахтера, Соломон приступил к пробежкам

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Утром 24 июля "горняки" под руководством Луиша Каштру, который вернулся из непродолжительного отпуска, провели полуторачасовую тренировку в Святошино.

После небольшой травмы вернулся в общую группу Евгений Коноплянка. А Манор Соломон, ощущавший небольшой дискомфорт в последнем матче чемпионата, несколько дней работал индивидуально и теперь приступил к пробежкам.

Напомним, что матч с "Вольфсбургом" состоится 5 августа в Киеве. В первом поединке сильнее были "горняки" – 2:1.