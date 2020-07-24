Владимир Шаран: Александрия выбралась из психологической ямы

Накануне полуфинального матча плей-офф за право получить путевку в Лигу Европы главный тренер "Александрии" рассказал о подготовке к нему и поделился мыслями по поводу завершившейся основной части сезона-2019/20.

- После того, как команде удается завоевать третье место в чемпионате, от нее наверняка все ждут как минимум повторения результата и в очередном сезоне. С "Александрией" было так же?

- Не знаю, кто и чего ожидал. Я еще на старте чемпионата, после нескольких сыгранных туров сказал президенту, что в сезоне-2019/20 нам реально занять четвертое место. Ми знали, что "Заря" будет выступать не так, как раньше, а по-другому. К такому выводу пришли, так как видели ее игры. Прибавила и "Десна", осуществившая ряд хороших трансферов. За счет этого, как и благодаря качественной работе тренерского штаба, черниговцы в итоге достигли четвертого места. Несмотря на то, что мы завершили сезон на пятой строчке, считаю его для нас отнюдь не провальным. Мы набрали такое же количество очков, как и после предыдущего чемпионата - 49. Теперь у нашей команды решающие матчи плей-офф за участие в Лиге Европы.

СИМПАТИЧНАЯ КОМАНДА ИЗ МАРИУПОЛЯ

- Многие команды даже из областных центров мечатли бы оказаться на месте "Александрии", два года кряду занимающей места в первой пятерке. Этот показатель вас, как тренера, удовлетворяет?

- Не могу сказать, что полностью удовлетворяет. С одной стороны я доволен тем, что удалось набрать идентичное сезону-2018/19 количество очков, а в большей части чемпионата была стабильная игра. С другой стороны не обошлось без небольших спадов, как это случилось после выхода из карантина. Если же брать в целом итоги чемпионата, то мне, как тренеру, конечно же, хотелось бы подняться на одну ступеньку выше. Но как бы там ни было, а пятое место для нашей команды считаю все же хорошим результатом. Тем более, что каких-то особенных трансферов зимой у нас не было - удалось сохранить состав, который был у нас в осенней части сезона.

- Несмотря на итоговое место в чемпионате, вашей команде предстоит сыграть в плей-офф за право получить путевку в Лигу Европы. Тот факт, что в этой борьбе многие считают "Александрию" фаворитом, вас обнадеживает или тревожит?

- Разумеется, немного тревожит. Ведь не всегда фавориты побеждают, и это нужно учитывать. Я считаю, что "Мариуполь" - команда достаточно хорошего уровня. Просто так сложилось, что многие специалисты смотрят лишь на место каждой из команд в турнирной таблице, по которому и оценивают возможности, взвешивают шансы соперников. Я считаю, что на данном этапе мы уже выбрались из психологической ямы, и настроение у нас отменное. Это позволяет футболистам нашей команды выходить на поле и рассчитывать на победу. Тем более, что в этом поединке на трибунах александрийского стадиона уже будут болельщики.

- На втором этапе чемпионата "Александрию" с командой Александра Бабича развели турнирные показатели, распределив по первой и второй шестеркам. За период с момента вашей предыдущей, ноябрьской дуэли, "Мариуполь" сильно изменился?

- Считаю, что да. Тренеры используют разные тактические схемы, игра мариупольцев конструктивна, с акцентом на атаку. В составе нашего соперника собраны хорошо обученные футболисты, подавляющее большинство которых прошли школу донецкого "Шахтера". "Мариуполь" играет в неплохой футбол - комбинационный, неуступчивый. В общем, симпатичная команда.

УДАР ПО АМБИЦИЯМ

- Пандемия коронавируса спутала ваши карты?

Конечно. И это не какие-нибудь отговорки, а констатация факта. В момент карантина практически все ребята разъехались, проводя занятия индивидуально. Разумеется, это не могло не повлиять. Вернувшись в команду и приступив к совместной работе после карантина, не могу сказать, что они были "разобраны". Но вместе с тем было слишком мало времени для того, чтобы более продуктивно поработать над совершенствованием функциональных возможностей. Нам пришлось готовиться непосредственно к официальным матчам, и мы не могли нагрузить ребят перед первым из них - с "Зарей". Несмотря на победу над луганчанами, лишь после трех-четырех игр футболисты набрали оптимальные кондиции. В указанном же отрезке было заметно, что их нет, и мы это понимали. Уж слишком много разных факторов сошлись воедино. В футболе ведь как: если у команды нет такого мастерства, как у того или другого соперника, то это необходимо компенсировать физической подготовкой и организацией игры - в первую очередь, в обороне. Увы, этого мы не увидели - уж слишком много мячей пропускали. В частности, в играх с "Динамо" и "Десной", в которых наша команда играла вдесятером. Это привело к очень досадным поражениям (в обоих матчах 1:5 - Прим.В.К.). К счастью, все это уже в прошлом. Сейчас у нас все нормализовалось - как в психологическом плане, так и в физическом.

- После тех двух поражений от "Динамо" и "Десны" в первой половине июня психологически отойти было наверняка тяжело. Не те ли игры стали для команды переломными в утрате возможности бороться за призовое место?

- Они, как и поражение от "Колоса", конечно же, повлияли. Хотя коваливской команде мы уж точно не должны были проигрывать. Это однозначно. Но в футболе не бывает ни у одной команды, чтобы на длинной турнирной дистанции обходилось без спадов. Помнится, когда мы принимали участие в еврокубковом турнире, то были более эмоциональными, более заряженными. Даже не смотрели на то, что отбегали игру с "Сент-Этьеном" или "Вольфсбургом", а через три дня предстоял очередной поединок на внутренней арене. Мы хоть и меняли в составе пять человек, но все равно - выходили и те, кто играл в еврокубковых матчах. Тогда не замечали, что футболисты были уставшими или у них не было желания играть - все ведь зависит от эмоций и психологии. А тут две такие пощечины от "Динамо" и "Десны"… Они сильно ударили по амбициям команды и каждого из нас. Слава Богу, что вскоре после них мы провели хорошие четыре поединки на финише, выбравшись, как я уже сказал, из психологической ямы.

ИГРА В КОНТРАТАКУЮЩИЙ ФУТБОЛ

- Зимой, во время подготовки к весенней части сезона, вы сказали, что акцентируете внимание на агрессивном футболе. Насколько удалось "Александрии" играть в него по весне?

- Мне сложно говорить, в каком процентном отношении это может измеряться. Ведь та "Александрия", которая была осенью, готовясь к еврокубковым матчам и имея оптимальные физические кондиции, и "посткарантинного" образца, это разные по готовности команды. Тогда, в осенней части сезона, мы действительно играли агрессивно и много прессинговали. В конце же весны и этим летом, увидев физическое состояние игроков, больше акцентировали внимание на позиционной обороне. Недавняя игра с "Шахтером" показала, что первые пятнадцать минут мы прессинговали, но то ли кто-то в чем-то недорабатывал, то ли сказывалось разное физическое состояние, но что-то не позволяло работать в нужном темпе в полной мере. Поэтому в подавляющей части поединков второго этапа чемпионата мы играли в контратакующий футбол.

- Похоже, что вашей команде удается находить ключи к таким соперникам, как "Шахтер" и "Динамо", отобрать очки у которых ранее было архисложно.

- Про "Динамо" нынешнего образца так утверждать я бы не стал. Что же касается "Шахтера", то нам, безусловно, было очень приятно дважды сыграть вничью. Скажу больше: с этой командой нам легче играть. С "Шахтером" у нас не было провальных поединков: если мы горнякам и прогрывали, то в основном всего в один мяч. Случалось, конечно, что уступали с разницей в два (как, например, в завершившемся сезоне - 1:3), но это бывало редко.

УДОБНЫЙ СОПЕРНИК И БОЛЕЗНЕННЫЕ ИГРЫ

- Чем объясните тот факт, что в четырех матчах с бронзовым призером чемпионата - "Зарей" ваши подопечные сумели трижды выиграть и один раз сыграть вничью?

- Бывают такие соперники, которых обычно называют удобными. Мы хоть тщательно готовимся к каждому поединку, но на "Зарю" настраиваемся по-особому - как на те же "Динамо" и "Шахтер". Ведь и завоевавших бронзу луганчан тоже можно смело называть лидером нашего футбола. "Заря" теперь для нас тоже серьезный раздражитель. С ней нам интересно играть, так как эта команда использует другую схему, и мы к такому соперничеству всегда готовимся со всей серьезностью. И если мы "Заре" ни разу в сезоне не проиграли (как в чемпионате, так и в кубковом поединке) - значит, делаем все правильно. Понятное дело, что приятно добиваться таких результатов с хорошей командой. Чего не скажешь о нашем соперничестве с претендовавшей на один из комплектов медалей - "Десной". С черниговцами у нас все наоборот - часто теоряем очки. Хорошо хоть, что выиграли у них в конце чемпионата. Я понимал: чтобы обыграть "Десну", нужно что-то основательно менять. Ведь раньше в играх с нею как было: старались прессинговать, "накрывать", бежать. Увы, у нас ничего не получалось и мы "Десне" проигрывали. Перед финишем чемпионата все было по-другому. Мы понимали, что и черниговцам тоже очень тяжело в физическом плане. Я сознательно шел на то, чтобы сменить состав - и это принесло свои плоды. Правильно сыграв против черниговской команды, мы одержали вполне заслуженную победу. Игра на игру не приходится, главное - делать правильные выводы и работать в таком направлении дальше.

- Лишая очков трех призеров, "Александрия" при этом несла незапланированные потери. Какие из них вам, как тренеру, наиболее болезненны?

- Домашнее поражение от "Колоса" - 1:2. Это была первая игра после зимнего перерыва, и по своему характеру она была "ничейной". У нас были очень серьезные проблемы с составом, однако вспоминать об этом мне даже не хочется. Проиграть на последней минуте поединок, который должен был завершиться вничью, очень обидно. Белезненным стал и ничейный результат со "Львовом" в следующем же матче - 1:1. Львовяне почти весь второй тайм играли вдесятером, и мы полностью переигрывали соперника. Но увы, получили мяч в свои ворота и завершили поединок вничью.

АЛЕКСАНДРИЯ СОБИРАЕТСЯ НА ФУТБОЛ

- Раньше "Александрия" не особо прибегала к услугам легионеров, однако в прошлом году ее состав пополнил латвиец Каспарс Дубра. Разделяете ли мнение специалистов, которые считают, что новичок проявил себя в вашей команде совсем неплохо?

- Да. Накануне у нас состоялся разговор по нему с президентом клуба, а также с самим Дуброй. Я надеюсь на то, что единственный легионер, имеющийся в нашем составе, продолжит карьеру в "Александрии". Нам бы этого очень хотелось.

- Перед игрой плей-офф с "Мариуполем" в клубном лазарете кто-то из пациентов значится?

- По этой части есть небольшие проблемы у некоторых игроков. Но до матча с азовцами еще есть время, и я надеюсь, что получившие повреждения Ситало и Шастал смогут принять участие в нем. На сегодняшний день они работают индивидуально. Но если обоим не получится выйти на поле - что ж, их нам есть кем заменить. Хотя оба игрока для нас очень важны. А вот кто точно не сможет сыграть из-за проблем со здоровьем, так это Вантух. Все остальные в строю.

- За несколько месяцев, которые команды Премьер-лиги вынуждены были проводить без зрителей, александрийские болельщики наверняка изрядно соскучились по футболу. Стало быть, в предстоящем матче плей-офф с "Мариуполем" можно ожидать повышенную заполняемость трибун?

- Знаю, что жители Александрии собираются на футбол, в связи с чем меня даже часто спрашивают: как все будет проходить в связи с требованиями, предъявляемые ввиду пандемии. Но в этих делах я не особо компетентен, так как всецело сосредоточен на тренерской работе и подготовке к матчу с "Мариуполем". Уже сделаны выборочные видеонарезки игры соперника, которого будем разбирать на теоретических занятиях. Надеюсь, что люди на столь важную для нас игру придут и обеспечат поддержку. Про кого знаю точно, так это про жену и дочь - они будут болеть за меня и мою команду на трибуне "Ники" в субботнем матче (улыбается).

Использованы фото ФК "Александрия"