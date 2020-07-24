СМИ: Луческу хотел вернуться в Шахтер после Фонсеки, но получил отказ

В четверг киевское "Динамо" взорвало информационную боибу, назначив главным тренером легендарного экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу.

Чуть позже в разговоре с болельщиками президент киевлян Игорь Суркис поведал о мотивах румынского специалиста, заявив, что Луческу якобы затаил на "Шахтер" обиду.

При этом, как сообщает Football.ua данная информация имеет под собой некоторую почву. Издание утверждает, ссылаясь на источники, близкие к "Шахтеру", что Луческу хотел вернуться в "Шахтер" на позицию главного тренера в 2018-м году.

Тогда у Паулу Фонсеки заканчивался двухлетний контракт с "горняками", а новое соглашение еще не было подписано. Луческу пытался воспользоваться ситуацией и связывался с донецким клубом, предлагая свою кандидатуру.

Впрочем, "Шахтер" предложение не принял и от услуг Луческу отказался. Позднее "оранжево-черные" переподписали контракт с Фонсекой, а спустя год, после ухода португальского специалиста в "Рому", тренером стал Луиш Каштру.

Интересно, что в тот момент Луческу работал со сборной Турции, которую покинул в феврале 2019 года.