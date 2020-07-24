Соломон: На День рождения ребята спели поздравительную песню и сказали на иврите mazel tov

В пятницу 24 июня полузащитник "Шахтера" Манор Соломон отметил свой 21-й День рождения. О том, как прошел праздник, традициях поздравлений игроков в Израиле, успешном окончании сезона и ближайших целях и рассказал футболист.

– Манор, с днем рождения! Как настроение?

– Большое спасибо. Все отлично! Еще один год, еще один день рождения в "Шахтере". Надеюсь только на самое лучшее для себя и клуба!

– Ты возобновил беговую работу. Все ли в порядке?

– Просто в последнем матче почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра. Буквально два-три дня – и буду готов тренироваться со всеми. Чувствую себя хорошо.

– Как команда поздравила тебя?

– Ребята подошли ко мне, спели поздравительную песню, сказали на иврите mazel tov.

– Возможно, в Израиле у вас есть какая-то традиция поздравления футболистов?

– Кое-что есть. Игроки обычно выстраиваются в две шеренги, именинник проходит между ними, его поздравляют, похлопывают по плечу. Что-то вроде "коридора почета". В принципе обычные вещи, торт и все такое.

– На заключительном отрезке сезона ты был одним из лучших: два гола, три ассиста в четырех последних матчах… Что можешь сказать об этом периоде?

– Очень рад, что удалось закончить сезон чемпионата именно так, потому что я долго отсутствовал из-за травмы после зимнего межсезонья. А затем случился коронавирус. Действительно счастлив, что вернулся, и чувствую себя хорошо. Всегда стараюсь помогать команде добиться поставленных целей.

– Это твой первый полный сезон в "Шахтере". Как бы охарактеризовал его?

– Он был очень долгим и необычным для меня, для "Шахтера", да и вообще для футбола. Считаю, провели отличный год – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, плюс сейчас мы в Лиге Европы. Для меня это год определенных вызовов. Были прекрасные моменты, которые я буду помнить всю жизнь. И уже с нетерпением жду, что нам принесет следующий сезон!