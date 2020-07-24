Карпаты подали иск в ФИФА из-за долга Ривер Плейта по Карраскалю

Львовские "Карпаты" обратились в ФИФА с жалобой на аргентинский "Ривер Плейт" из-за задолженности аргентинского клуба по полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Golazo.

По информации источника, сумма долга составляет 3 млн евро (некоторые СМИ говорят о 2,5 млн).

Ранее сообщалось, что львовский клуб уже получил 500 тысяч евро за аренду хавбека, однако сумму за полный трансфер аргентинцы так и не выплатили.

Отметим, что "Карпаты" должны получить лишь 2/3 этой суммы, а еще треть положена "Севилье", откуда футболист и пришел в "Карпаты".

Также была информация, что "Карпаты" получили трансферный бан, поскольку до сих пор не рассчитались с "Севильей" за игрока.