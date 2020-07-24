  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты подали иск в ФИФА из-за долга Ривер Плейта по Карраскалю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты подали иск в ФИФА из-за долга Ривер Плейта по Карраскалю

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне намерены отсудить хоть что-то

Карпаты подали иск в ФИФА из-за долга Ривер Плейта по Карраскалю
Новина українською

Львовские "Карпаты" обратились в ФИФА с жалобой на аргентинский "Ривер Плейт" из-за задолженности аргентинского клуба по полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Golazo.

По информации источника, сумма долга составляет 3 млн евро (некоторые СМИ говорят о 2,5 млн).

Ранее сообщалось, что львовский клуб уже получил 500 тысяч евро за аренду хавбека, однако сумму за полный трансфер аргентинцы так и не выплатили.

Отметим, что "Карпаты" должны получить лишь 2/3 этой суммы, а еще треть положена "Севилье", откуда футболист и пришел в "Карпаты".

Также была информация, что "Карпаты" получили трансферный бан, поскольку до сих пор не рассчитались с "Севильей" за игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Golazo

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
24.07.2020 в 22:23
Чекаємо новин за тиждень покручених цигани в динамо
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
24.07.2020 в 21:52
Эхо.......
Ответить
0
0
Микко82 (Херсон)
24.07.2020 в 21:10
О, Карпати ще живі?
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
24.07.2020 в 21:41
ЗП Смалийчука!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...