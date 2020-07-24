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Луческу покинул Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Но не навсегда

Луческу покинул Украину
Новина українською

23 июля киевское "Динамо" назначило на пост главного тренера столичного клуба 74-летнего румынского специалиста Мирчу Луческу.

После подписания контракта, новый наставник киевлян обсудил с руководством "Динамо" ближайший план работы и покинул Украину, отбыв в Бухарест на частном самолете.

Ожидается, что в Киев Луческу вернется 29 июля, где на следующий день будет представлен прессе и проведет свою первую пресс-конференцию, а затем присоединится к команде, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Напомним, что контракт между Луческу с киевским "Динамо" заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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v.grischuk (Винница)
24.07.2020 в 22:07
Он трусы дома забыл, надо об этом написать)))))
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+1
-2
v.grischuk (Винница)
24.07.2020 в 21:51
Срау-кау
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
24.07.2020 в 21:45
Мирча, там с трамваями пожалуйста поосторожней. Их лучше объезжать.))
Ответить
+5
0
alex.belogubko (одесса)
24.07.2020 в 21:29
проиграют ЛЧ и ЛЕ и прощай ЛУЧИ
Ответить
+2
-6
DynamoTernopil (Тернопіль)
24.07.2020 в 21:21
Для мене як для вболівальника Динамо дуже не прийнятна кандидатура, але що дуже тішить, так це те що всі будуть дивитись як грає Динамо, найрейтинговіші матчі будуть не в руках ТРК ФУТБОЛ)))
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+9
-3
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2020 в 21:39
Стоп, но ведь выездные игры Динамо против, например, Александрии или Колоса будут показывать именно Футболы)
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+2
-1
DynamoTernopil (Тернопіль)
24.07.2020 в 21:46
Все правильно)) крім прав на домашні матчі Динамо. Суркіс не такий дурний як ми б хотіли, сам ажіотаж над призначенням Луческу принесе йому копійочку, цю новину більше обговорюють ніж будь які політичні новини. Слідуючий буде Маркевич))
+6
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
24.07.2020 в 21:14
шютка юмора
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+4
-2


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