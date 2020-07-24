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Луческу покинул Украину
Но не навсегда
23 июля киевское "Динамо" назначило на пост главного тренера столичного клуба 74-летнего румынского специалиста Мирчу Луческу.
После подписания контракта, новый наставник киевлян обсудил с руководством "Динамо" ближайший план работы и покинул Украину, отбыв в Бухарест на частном самолете.
Ожидается, что в Киев Луческу вернется 29 июля, где на следующий день будет представлен прессе и проведет свою первую пресс-конференцию, а затем присоединится к команде, чтобы начать подготовку к новому сезону.
Напомним, что контракт между Луческу с киевским "Динамо" заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.