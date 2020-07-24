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Луческу в Динамо: фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Лобановскому
Болельщики киевского "Динамо" завязали глаза на памятнике легендарному экс-тренеру команды Валерию Лобановскому.
Случилось это после назначения главным тренером "Динамо" одиозного экс-тренера Шахтера Мирчи Луческу.
Отметим, что данное решение руководства было крайне негативно принято активными фанатами команды, которые выступают против работы 74-летнего румынского специалиста в клубе.
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Комментарии (6)
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Neon11 (Ахтырка)
24.07.2020 в 22:43
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Stuntriding (Киев)
24.07.2020 в 22:30
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KDK2020 (Киев)
24.07.2020 в 22:03
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megrivan (Курячі Лози)
24.07.2020 в 22:03
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Dardolis (Первомайск)
24.07.2020 в 21:50
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