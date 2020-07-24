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Луческу в Динамо: фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Лобановскому

Премьер-лига
(4 голосов)
Луческу в Динамо: фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Лобановскому
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Болельщики киевского "Динамо" завязали глаза на памятнике легендарному экс-тренеру команды Валерию Лобановскому.

Случилось это после назначения главным тренером "Динамо" одиозного экс-тренера Шахтера Мирчи Луческу.

Отметим, что данное решение руководства было крайне негативно принято активными фанатами команды, которые выступают против работы 74-летнего румынского специалиста в клубе.

Луческу в Динамо: фанаты киевлян завязали глаза на памятнике Лобановскому - изображение 1
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В статье: Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Neon11 (Ахтырка)
24.07.2020 в 22:43
Від такого системного сорому Лобановський втече із постаменту. Це треба встановити гарний памятник, щоб потім постійно знущатися із клубу, а тепер ще й циганське лайно призначити тренером.
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+1
-1
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Stuntriding (Киев)
24.07.2020 в 22:30
Да ёпт, не подпускайте этих малолеток к памятнику и к стадиону!Люди хоть вернутся на стадион и спокойно, с детьми будут болеть за ДК, а не слушать этих баранов и смотреть на их выходки.
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0
-2
KDK2020 (Киев)
24.07.2020 в 22:03
а коли Динамо грало в лесикбол - очі не зав'язували?
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+4
0
megrivan (Курячі Лози)
24.07.2020 в 22:03
Глаза завязать Лобановскому, чтобы он этой стыдобы не видел - это культурно и без радикализма. Вот если они 30 июля шины будут жечь перед стадионом Динамо и\или базой в Конча-Заспе... это будет жесть.
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+2
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
24.07.2020 в 21:59
Так й треба, СОРОМ ПРИКРИТИ ТРЕБА, рагуль суркіс ще не знає на що напоровся
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+3
-3
Dardolis (Первомайск)
24.07.2020 в 21:50
Идиоты. Ещё на могилу сходите. Физруки динамовские акцию спонсируют?
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+3
-5


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