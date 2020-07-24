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Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора Динамо - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист может продолжить работу в клубе

Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора Динамо - источник
Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что экс-тренер "Динамо" Алексей Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора клуба.

"Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора "Динамо".

Его преемник на тренерской скамье Луческу до момента знакомства с командой не будет выдвигать условий по поводу значительного усиления и собирается увидеть в действии всех имеющихся на контракте игроков", – написал Бурбас в твиттере.

Напомним, что Михайличенко работал спортивным директором "Динамо" шесть лет до назначения главным тренером летом 2019-го.

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В статье: Мирча Луческу Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Комментарии (4)
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Maksrovnii (Днепр)
25.07.2020 в 01:10
А Вано и Михо там нету в вицах президентах ?)
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
24.07.2020 в 23:19
Всех семерых вице-президентов - на@уй!!!
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+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.07.2020 в 23:34
Их уже 7?! Суркис - мазохист какой-то
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+3
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
24.07.2020 в 23:50
Виталий Сивков, Леонид Ашкенази, Евгений Красников, Андрей Мадзяновский, Алексей Паламарчук, Михаил Петрошенко, Алексей Семененако, не считая исполняющего обязанности спортивного директора Владимира Бессонова и генерального директора Резо Чохонелидзе.
0
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