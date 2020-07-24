Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора Динамо - источник

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что экс-тренер "Динамо" Алексей Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора клуба.

"Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора "Динамо".

Его преемник на тренерской скамье Луческу до момента знакомства с командой не будет выдвигать условий по поводу значительного усиления и собирается увидеть в действии всех имеющихся на контракте игроков", – написал Бурбас в твиттере.

Напомним, что Михайличенко работал спортивным директором "Динамо" шесть лет до назначения главным тренером летом 2019-го.