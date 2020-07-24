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Плей-офф УПЛ за Лигу Европы. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции полуфинальных матчей

Премьер-лига
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Вашему вниманию расписание полуфинальных матчей

Плей-офф УПЛ за Лигу Европы. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции полуфинальных матчей
Новина українською

Уже в ближайшую субботу, 25 июля, состоятся полуфинальные плеф-офф матчи УПЛ за право играть в Лиге Европы.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

  • 17:00 "Колос" – "Днепр-1". Трансляция – Футбол 2
  • 19:30 "Александрия" – "Мариуполь". Трансляция – Футбол 1
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В статье: ФК Мариуполь ФК Александрия ТК Футбол Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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