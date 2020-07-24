Хавбек Колоса: Мы еще не готовы к Лиге Европы, но почему бы не попробовать

Полузащитник "Колоса" Евгений Морозко рассказал о желании команды пробиться в зону лиги Европы через плей-офф УПЛ.

"Задачи, конечно, есть. Максимальные. Думаю, "Колос" еще не готов к Лиге Европы. Но почему бы не попробовать? Морально, возможно, и готов, но в остальном нужно расти постепенно. Финансово, в индивидуальном мастерстве.

Наверное, мы еще не совсем готовы к международной арене, но это вопрос больше к менеджерам клуба.

Командой мы хотим, мы можем. Я верю в каждого пацана, отдадимся на поле на все 200%. Объективно, в группу нам точно рано, а в квалификации попробовать свои силы можно, это опыт", – сказал Морозко.

Напомним, что в полуфинале плей-офф "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Мариуполь" - с "Александрией".