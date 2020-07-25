Евгений Яровенко: Вряд ли Мариуполь сможет бросить вызов Александрии

Бывший игрок "Днепра" и олимпийской сборной СССР Евгений Яровенко оценил шансы команд в матчах плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы между "Александрией" и "Мариуполем", а также между "Колосом" - "Днепром-1".

"В паре "Александрия" - "Мариуполь" предпочтение можно смело отдать команде Шарана, которая выглядит в первую очередь по игре фаворитом. Они провели на хорошем уровне последние четыре матча, где проявили характер, проигрывая по ходу некоторых поединках. А ведь встречались с командами, претендующими на второе место. Чего стоит их победа в Чернигове, ничья с "Динамо"! В этих матчах мы увидели прежний коллектив, стремление не проиграть, показать зубы и биться до конца. Можно констатировать - поймали вкус качественного футбола. А мариупольцы наоборот показывают блеклый футбол, чередующийся с домашними поражениями, как пример - 1:4 с "Олимпиком". Видимо, не попадание в финал Кубка в первую очередь психологически подкосило команду. У азовцев просматривается разбалансированность во всех линиях, нет единого коллектива на поле. Поэтому вряд ли они смогут бросить вызов александрийцам, да еще на выезде.

вот в матче "Колос" - "Днепр-1" шансы у команд 50 на 50. Коваливцы после победы над "Динамо" находятся на подъеме, нехватку мастерства компенсируют бойцовскими качествами, имеют неуступчивый характер, за счет чего и попали в первую шестерку. "Днепр-1" в Премьер-лиге только притирается к новым реалиям, нащупывает свою игру, но, что свойственно новичку, играет еще не стабильно. После зимней паузы усилились как для УПЛ качественными футболистами, и сейчас представляет собой боеспособный коллектив. Думаю, в Киеве установка будет сыграть надежно и компактно в обороне. А в линии нападении есть кому забивать - это Супряга и Хобленко. Главное - выждать свой шанс. Если днепряне не пропустят в начале матча, то смогут выстоять и претендовать на выход в финал".

Напомним, матч "Колос" - "Днепр-1" состоится в субботу, 25 июля, начало игры в 17:00. Поединок "Александрия" - "Мариуполь" начнется в 19:30.